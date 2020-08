Aj študentské bývanie môže byť zážitok. Poponáhľajte sa, aby ste si zabezpečili to svoje!

Postupný návrat do škôl pre vysokoškolákov znamená potrebu vysporiadať sa s hľadaním vhodného ubytovania. Po prijímačkách a pred začiatkom školského roka sa tým, ktorí nežijú v blízkosti svojich vysokých škôl a univerzít, natíska dôležitá otázka: ako vyriešiť svoje bývanie tak, aby na jednej strane nebolo finančne veľmi nákladné, a na druhej strane, aby poskytovalo dostatočný komfort a pohodu. Lebo, nebudeme si klamať, každý chce pre seba to najlepšie, a nesprávny výber môže viesť k nespokojnosti a v krajnom prípade môže vyústiť až do sťahovania počas školského roka. Aké možnosti máte v Bratislave?

Štátne internáty

Klasika v podobe jednoduchých a účelných izieb nemusí vyhovovať každému, obzvlášť, ak ide o pôvodné, niekoľko desiatok rokov staré internáty, ktoré ešte neprešli rekonštrukciou. V tomto prípade sa oplatí preveriť si stav ubytovania vopred a do rozhodovania zahrnúť viacero faktorov – od vzdialenosti od školy, dopravy, možností pre oddych až po – pre mnohých rozhodujúci – pomer kvality a ceny.

Prenájom bytu či domu

Opačný prípad nastáva, keď na štátny internát z rôznych príčin nemáte nárok – napríklad, ak nespĺňate požiadavku na vzdialenosť vášho bydliska od školy. V tom prípade prichádza do úvahy ubytovanie v súkromí, teda v prenajatých bytoch, kde spolu s cieľom zvládnuť vysoké náklady nezriedka býva viacero študentov. V hlavnom meste sa cena za prenájom najžiadanejšieho dvojizbového bytu pohybuje okolo 600 eur bez energií, pričom túto sumu zvyčajne navyšujú kvalita zariadenia a dobrá lokalita. Priváty, pochopiteľne, poskytujú pomerne vysoký komfort, no ak sa máte o izbu deliť s ďalšími, povedzme, štyrmi spolubývajúcimi, želaný efekt sa vytráca.

Súkromný internát

Poslednou možnosťou je využiť ponuku súkromných internátov, ktoré sú ideálnou voľbou a kompromisom medzi nákladnými privátmi a často nedostačujúcimi štátnymi internátmi. V zahraničí je dnes takéto bývanie pomerne bežné a využiť ho môžete aj v Bratislave. Súkromný internát Student Residence okrem moderne zariadených a pohodlných izieb za férové ceny ponúka komfortné hotelové služby. Využívať môžete recepciu s úschovňou batožiny a trezorom, WiFi internetové pripojenie, práčovňu, moderné a plne vybavené kuchyne a spoločenské priestory, študovňu, fitness a nonstop bezpečnostnú službu. V reštaurácii, ktorá sa nachádza priamo v budove, môžu študenti raňajkovať, obedovať i večerať, a to všetko za veľmi prijateľné sumy. Samozrejmosťou je pravidelné čistenie a dezinfekcia, vďaka čomu spĺňa najprísnejšie hygienické požiadavky.

Internát má navyše vynikajúcu polohu na začiatku Petržalky, len pár minút chôdze od historického centra Bratislavy. Do blízkeho lesa, na hrádzu, Sadu Janka Kráľa či nákupného centra je to doslova len pár krokov. Blízkosť polikliniky, pošty, zastávok mestskej hromadnej dopravy, Ekonomickej univerzity, Paneurópskej vysokej školy a VŠVU z neho robí ideálnu voľbu.

Všetky potrebné informácie nájdete na www.studentresidence.sk. Dobrá rada na záver – miesta sa míňajú pomerne rýchlo, preto sa oplatí rezervovať si ubytovanie čím skôr.