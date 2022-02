Nápoje v plechovke sú medzi Slovákmi mimoriadne žiadané, pri pive ide dokonca o najobľúbenejší obal. Nielenže je to praktické balenie, ktoré má nízku hmotnosť, plechovka sa tiež ľahko prenáša a rýchlo schladí preferovanú značku. Jej ďalšia nezanedbateľná hodnota je však aj v samotnom hliníku, z ktorého je vyrobená.

Čím vyššie percento recyklovaného hliníka totiž obsahuje, tým viac sa znižuje jej dopad na životné prostredie. Pivná značka Pilsner Urquell je v tomto smere na trhu lídrom, pretože telo jej plechoviek je po novom vyrobené z recyklovaného hliníka až z troch štvrtín. To významne znižuje ich uhlíkovú stopu, a práve tým sú na trhu unikátne.

S cieľom znižovať dopady podnikania na životné prostredie systematicky reagujú pivovarníci z Plzeňského Prazdroja Slovensko aj na vysoký záujem Slovákov o plechovkové pivo. "Aby boli plechovky menšou záťažou pre životné prostredie, dlhodobo znižujeme ich hrúbku, a tým i množstvo použitého hliníka, a navyšujeme v nich podiel recyklátu. Aktuálne všetky naše plechovky obsahujú v priemere 40 až 50 % recyklovaného hliníka," vysvetľuje Martina Vajskebrová, manažérka výrobných materiálov a obalov Plzeňského Prazdroja.

Ostatným významným krokom je, že pri značke Pilsner Urquell sa Prazdroju podarilo v tele plechovky dosiahnuť najvyšší certifikovaný podiel recyklovaného hliníka v Európe. "Ambicióznejšie sme k tomuto trendu pristúpili so značkou Pilsner Urquell, u ktorej sme podiel recyklátu v tele plechovky zvýšili na certifikovanú úroveň 75 %. Navyšovaniu podielu recyklovaného hliníka v plechovkách sa spoločnosť chce v budúcnosti intenzívne venovať aj pri ostatných značkách," dodáva Martina Vajskebrová.

Veľký krok pre prírodu, žiadna zmena pre pivo

Dobrá správa pre životné prostredie je, že hliník sa dá recyklovať do nekonečna, a to bez dopadov na jeho kvalitu. Okrem toho, tento cenný striebrosivý kov je tiež výbornou zásobárňou energie, pričom jej najväčší podiel sa spotrebuje pri jeho výrobe z primárnej suroviny. Tú si v sebe však potom dokáže uchovať, a tak je na roztavenie hotového hliníka a následnú výrobu nového produktu potrebný už iba zlomok energie. Ekologickejšia plechovka Pilsner Urquell má preto vďaka vysokému podielu recyklátu v jej tele oproti jej predchodcovi až o 30 % nižšiu uhlíkovú stopu a ročne sa využitím recyklátu na Slovensku takto usporí až 280 ton nového hliníka.

Kto pozná pivo Pilsner Urquell vie, že jeho základnou charakteristickou je nezameniteľná horká chmeľová chuť. Ochrana tohto nápoja, ako aj obsah plechovky a chuť piva, sú v novej šetrnejšej plechovke zachované. Ďalšia z výhod hliníka tkvie totiž práve v tom, že jeho recyklovanie nemá žiaden dopad na kvalitu obalu a ani na chuťové vlastnosti samotného piva.

Akú kúpiš, takú vráť

K lepšiemu životnému prostrediu dnes môže prispieť aj každý fanúšik baleného piva. Stačí, keď pivné plechovky, ktoré sú označené symbolom zálohovania Z, vráti späť do systému prostredníctvom jedného z odberných miest. Dôležité je však predtým plechovky nepokrčiť, ale vrátiť neporušené. Zálohovanie týchto pivných obalov podporuje a víta aj Plzeňský Prazdroj Slovensko. "Sme si istí, že Slováci vracaním plechoviek späť do systému dopomôžu k prakticky nekonečnej recyklácii hliníka. Kruh sa uzatvoril a z plechovky sa tak opäť bude môcť stať nová plechovka," prízvukuje Martin Grygařík, obchodný riaditeľ Plzeňského Prazdroja Slovensko. Ako sám dodáva, práve plná cirkularita obalov sa javí ako najefektívnejší zo všetkých spôsobov zaobchádzania s použitými obalmi a zdôrazňuje ambíciu pivnej spoločnosti: Naším cieľom je, aby všetky obaly našich výrobkov boli do roku 2030 znovu použiteľné či recyklovateľné a vyrobené v maximálnej možnej miere z recyklátu."

Článok vznikol v rámci projektu #EkoSpolu, ktorý prináša Plzeňský Prazdroj Slovensko s cieľom informovať o znižovaní dopadov podnikania na životné prostredie.

• Smerovanie Plzeňského Prazdroja Slovensko v oblasti udržateľného rozvoja určuje stratégia udržateľnosti Na budúcnosť 2030.

• Okrem dosiahnutia uhlíkovej neutrality vo výrobe piva do roku 2030 bude Prazdroj využívať výlučne obnoviteľnú energiu, redukovať produkciu plastov a pozíciu lídra si chce udržať aj v šetrení s vodou.

• Zodpovedný prístup k výrobe uplatňuje aj pri propagácii produktov, podporuje rozvoj regiónov, v ktorých pôsobí a usiluje sa čo najefektívnejšie nakladať s prírodnými zdrojmi.

• Kroky spoločnosti v oblasti udržateľnosti za uplynulý rok zhrňuje integrovaná Správa o udržateľnosti 2020.