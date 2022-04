Mototechna, ktorá patrí do skupiny AURES Holdings s tridsaťročnou históriou, sa zameriava na predaj nielen zánovných vozidiel, ale aj luxusnejších modelov takmer všetkých automobiliek. Za prvý štvrťrok 2022 predala dvojnásobné množstvo luxusnejších áut v porovnaní s prvým štvrťrokom 2021. Ide o druhý najlepší kvartálny výsledok v období novodobého pôsobenia značky Mototechna. Najväčší záujem je o modely českej automobilky Škoda, a to o Kodiaq alebo Enyaq.

„Naprieč všetkými krajinami, kde pôsobíme, a to nielen so značkou Mototechna, ale aj v rámci autocentier AAA AUTO, rastie záujem o mladé luxusnejšie modely áut. Dôvodov je niekoľko. Vplyvom pandémie sa zákazníci rozhodli do automobilov investovať viac, aby si zaistili pohodlie a bezpečie, ktoré v hromadnej doprave nenájdu. Druhým dôvodom je, že vozidlá v nižšej a nižšej strednej triede sú častejšie vyrábané s motormi s menším objemom. Prémiové vozidlá si naopak spravidla zachovávajú silnejšie motory,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva skupiny AURES Holdings. V slovenskej Mototechne sa za prvý štvrťrok 2022 predalo dvojnásobné množstvo prémiových mladých automobilov.

„Ide o druhý najlepší kvartálny predajný výsledok. Iba v poslednom štvrťroku minulého roku sa ich predalo na Slovensku dokonca ešte o 30 % viac. V tomto období záujem o luxusnejšie vozidlá gradoval. Postupne však môžeme očakávať, že dopyt po týchto autách, aj s ohľadom na rast cien paliva, bude skôr stagnovať, než ďalej rásť,“ doplnila Karolína Topolová.

Kupujú si ich hlavane muži, no celková ponuka v SR klesá

Luxusnejšie vozidlá si v slovenskej Mototechne kupujú takmer výhradne muži, najčastejšie podnikatelia. Najväčší záujem je o vozidlá Škoda Kodiaq vo veku do piatich rokov. Tento rok je to aj dopyt po modeli Škoda Enyaq, ktorý je medzi populárnymi vozidlami nováčikom.

Bohužiaľ, zatiaľ čo dopyt rastie, ponuka pri najžiadanejších modeloch na slovenskom trhu jazdených vozidiel podľa dát pravidelnej analýzy Barometer, ktorú pripravuje spoločnosť AURES Holdings, klesá. Napríklad celková ponuka najžiadanejšej Škody Kodiaq na slovenskom trhu klesla za prvý kvartál tohto roku v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku o 24 %. Cena v tomto období vzrástla o 19 %, pričom mala najčastejšiu hodnotu na úrovni 40 999 eur.

Najpredávanejšie modely áut do 24500 €. Zdroj: Mototechna

Skupina AURES Holdings tento rok oslavuje už 30 rokov na trhu. Prevádzkuje sieť takmer 60 pobočiek v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, Nemecku a Holandsku. Za dobu svojej existencie obslúžila už vyše 2,7 milióna zákazníkov. Skupina predá ročne cez 86 000 vozidiel a je tak najväčším predajcom ojazdených áut v strednej a východnej Európe. Predáva aj zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna. Na západných trhoch pôsobí prostredníctvom deviatich pobočiek spoločnosti Driverama. V rokoch 2017 a 2018 bola spoločnosť držiteľom prestížneho ocenenia Superbrands a umiestnila sa na 2. mieste v celoeurópskej súťaži European Business Awards 2016/2017. Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová sa v roku 2020 umiestnila v ankete Top Ženy Česka na 1. mieste v kategórii manažérok a vlani v tomto rebríčku vstúpila do Siene slávy. Skupinu vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners.