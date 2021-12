“Keď sme chorí, strácame aj vnútornú silu. Zabúdame, čo všetko dokážeme. Ťažká choroba zraňuje detskú dušu. Prináša strach, pochybnosti a samotu. Pripomeňme malým bojovníkom ich odvahu! Často ani netušia, koľko sily sa v nich skrýva! Aby ju našli, potrebujú aj vašu pomoc. Spolu s vami im naši dobrovoľníci, zdravotníci a psychológovia vrátia dôveru v samých seba. Aj choré deti si zaslúžia zdravé sebavedomie. Pomôžte nám dodať im ho na batortabor.sk/pomoc “

Ilustračné foto Zdroj: nadácia Bátor Tábor

Programy nadácie Bátor Tábor pomáhajú deťom pomocou hier a kreatívnych workshopov. Do začiatku pandémie sa nadácia sústreďovala na programy v tábore, ktoré organizovala pre deti a ich rodiny každé leto v maďarskej Hatvani, ako aj na programy na bratislavskej onkológii, kde navštevovali dobrovoľníci pacientov, ktorí sa pre svoj zdravotný stav nemohli zúčastniť táborov. Za uplynulý rok sa väčšina programov preniesla do virtuálneho sveta a nadácia priniesla tento rok už 5 online kreatívnych workshopov, niekoľko online GO! nemocničných programov a 4 online programy pre školy. Online programy nadácie tak tento rok pomohli vyše 150 deťom. Počas posledných mesiacov vďaka splneniu prísnych kritérii dokázali dobrovoľníci nadácie Bátor Tábor prinášať deťom radosť aj priamo do nemocnice, a v rámci 8 návštev na detskej onkológii v Bratislave pomôcť deťom prostredníctvom terapeutických zábavných hier zabudnúť na vážne ochorenie, ktorým prechádzajú.

Ilustračné foto Zdroj: nadácia Bátor Tábor

Ako hovorieval Paul Newman, zakladateľ organizácie SeriousFun, ktorej je Bátor Tábor členom, “Naozaj neexistuje nič také, ako choré dieťa. Sú iba deti, ktorým sa stalo, že ochoreli. Zamyslite sa nad tým a pochopíte kúzlo táborov.” V tábore, ako aj v rámci ostatných programov nadácie, sú všetky deti “jednoducho deťmi”, a tento pocit im prinavracia detstvo.

Kampaňové video pripravila agentúra Ponyhouse, ktorá už dlhodobo pomáha nadácii Bátor Tábor pro bono. Kampaňové video si môžete pozrieť tu: