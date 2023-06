AIDA – romantický príbeh lásky a cti vonia exotikou

Už pri vstupe do divadelnej sály na predstavenie monumentálnej opery Giuseppe Verdiho Aida je každý očarený, na opone je výjav s motívom z Tutanchamonovej hrobky. A keď sa opona zdvihne, veľkolepá scéna s výjavmi hieroglyfov vtiahne diváka do atmosféry krajiny na Níle. Môžete ju zažiť pri návšteve jedného zo štyroch predstavení v Slovenskom národnom divadle od 9. do 17. júna 2023.