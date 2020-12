Už 5. decembra priamo do vašich obývačiek prinesie spolu s Karlovarským symfonickým orchestrom unikátny hudobný zážitok a vianočnú atmosféru. Koncertom navyše podporia výzvu #DarujmeSa značky Coca-Cola na pomoc Červenému krížu.

Adventný koncert Ewy Farnej u vás doma

Iba rok dozadu boli námestia plné ľudí a umelci v skrehnutých rukách od zimy zvierali poháre s vianočným punčom a zahrievali hlasivky pred vystúpením. Presne pred rokom mala Ewa Farna spolu so symfonickým orchestrom prvý veľký koncert v Prahe. Po roku sa ho rozhodli zopakovať, a to netradične, koncertom v živom prenose. Z hotela Ambassador v Karlových Varoch vám prinesú umelci Ewa Farna a Karlovarský symfonický orchester neobyčajný zážitok pod názvom Vianoce sú tu. Týmto koncertom chcú spoločne so značkou Coca-Cola vniesť ducha Vianoc do všetkých domácností na Slovensku a v Česku a zároveň podporiť iniciatívu na pomoc Červenému krížu.

Exkluzívny Adventný koncert si budete môcť pozrieť priamo z vašej obývačky zadarmo v živom prenose na facebookovom profile Ewy Farnej a značky Coca-Cola. Už túto sobotu 5.decembra o 20:00 sa môžete spolu s umelcami naladiť na tú pravú vianočnú atmosféru a v teple domova si budete môcť s Ewou zaspievať najväčšie vianočné hity.

Ilustračné foto. Zdroj: Coca-Cola

Tento rok bol pre mnohých v znamení nespočetných zmien, strachu o vlastnú budúcnosť alebo smútku z odlúčenia. Pre samotnú speváčku je preto najmä v tomto období úprimne dôležitý pravý význam Vianoc. „Šíriť pozitívne emócie je podstatou môjho povolania. Robím to prostredníctvom hudby a som rada, že mám možnosť v tomto nekoncertnom období priniesť ľuďom hudobný zážitok priamo do ich obývačky. Spoločne tým pomôžeme Červenému krížu. Veď kedy sa má najviac šíriť dobro a optimizmus, keď nie pred Vianocami? V týchto časoch je to potrebné dvojnásobne,“ hovorí Ewa Farna, speváčka a ambasádorka projektov značky Coca-Cola.

Ako už Ewa prezradila, myšlienkou celého projektu je teda nielen vniesť do domovov vianočnú atmosféru, ale taktiež pomôcť Slovenskému a Českému Červenému krížu. Prostredníctvom výzvy #DarujmeSa chce spolu so značkou Coca-Cola ľuďom ukázať, že najväčším darom nie sú drahé veci, ale čas strávený s našimi milovanými, pomoc blízkym, či tým, ktorých osud ťažko skúša.

Ilustračné foto. Zdroj: Coca-Cola

QR kód pomôže darovať zdravé Vianoce

Za číslami v novinách sa skrývajú ľudia, ktorí sa trápia s chorobou a potrebujú zdravotnícku pomoc. Za každou štatistikou sa nachádza rodina či priatelia, ktorí v neistote čakajú, čo bude s ich najbližšími. A na druhej strane toho všetkého sú tisícky zdravotníkov a dobrovoľníkov pracujúcich do úmoru, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú najviac. Aj toto je realita dnešných dní a hoci je krutá, dokáže ľudí spojiť pre dobrú vec.

„A práve aj o tomto je výzva #DarujmeSa. Coca-Cola symbolizuje vzájomnú blízkosť a zdieľanie spoločných zážitkov. Tento rok chceme pomôcť tým, ktorí sa najviac dávajú a obetujú sa pre nás všetkých. Spoločne im tak môžeme aspoň sčasti uľahčiť ťažkú prácu a zároveň ukázať ľuďom, že aj napriek bezpečným odstupom si môžu byť bližšie ako nikdy predtým,“ hovorí Veronika Němcová, zodpovedná za spoločenskú zodpovednosť v spoločnosti Coca-Cola ČR a SR.

Ak by ste preto chceli pomôcť tam, kde je to potrebné, stačí k tomu veľmi málo. Myšlienku môžete podporiť jednoducho prostredníctvom QR kódov umiestnených na etiketách nápojov Coca-Cola. Stačí si otvoriť mobilnú aplikáciu banky a naskenovať kód fotoaparátom smartfónu. Ten vás nasmeruje priamo na bankovú platbu Červeného kríža. Prispieť môžete ľubovoľnou sumou, hoci aj malou, ktorá pomôže školiť a pripraviť zdravotnícky personál a taktiež zabezpečiť potrebný zdravotnícky materiál.

Darujme spolu zdravé a šťastné Vianoce.

Ilustračné foto. Zdroj: Coca-Cola