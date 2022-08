Asi ste pochopili, že hovoríme o verejnej zbierke Biela pastelka, ktorá tohto roku vstupuje už do svojho 21. ročníka. Adela Vinczeová je jej tvárou a ambasádorkou už niekoľko rokov. Minulý rok sa k nej pridal a sociálne siete doslova ovládol influencer a komik Fero Joke, ktorému pomoc iným tiež nie je vzdialená. Žezlo „hlasu“ zbierky prebral po Mariánovi Geišbergovi herec s rovnako podmanivým prednesom herec SND Robo Roth.

Láska na prvý pohľad

Hlavným motívom tohtoročnej zbierky je láska na prvý pohľad. „Kreatívny tím agentúry Promiseo sa tohto roku zameral na dôležitosť prvého pohľadu, ktorý v nás zanecháva nezmazateľnú stopu. Či už je to prvý pohľad na dieťatko, prvú lásku, nevestu v bielych šatách, zábavný moment s naším štvornohým miláčikom. Všetko sú to nezabudnuteľné okamihy, ktoré však nevidiaci a slabozrakí vnímajú trochu inak. Do ich života vstupujú prvým dotykom, prvým počutím, či prvým nádychom...,“ vysvetľuje Eliška Fričovská, PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Ambasádori verejnej zbierky Biela pastelka nezištne pomáhajú ľuďom so zrakovým postihnutím Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

Zaľúbili ste sa niekedy na prvý pohľad?

Ako pomáha Biela pastelka?

V tom, aby si nevidiaci či slabozrakí dokázali vychutnať nezameniteľné okamihy života im pomáha Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska aj vďaka výnosu zo zbierky Biela pastelka. „Vďaka zbierke učíme ľudí, ktorí prídu o zrak Braillovo písmo, chôdzu s bielou palicou, čo pre nich znamená, že môžu ísť samostatne do obchodu, do práce, či pre deti do školy. Pomáhame im tiež zvládnuť technicky náročné pomôcky, aby dokázali pracovať s počítačom, dotykovým mobilným telefónom s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom, používať špeciálne lupy, postarať sa o domácnosť, čiže si oprať, navariť, ožehliť. Nechýba ani pomoc pri získavaní príspevkov, pomoc pri odstraňovaní bariér, podpora v legislatívnej oblasti a veľa ďalšieho. Našou snahou je klient žijúci plnohodnotný život,“ hovorí E. Fričovská.

Pre človeka so zrakovým postihnutím je dôležité mať možnosť zdieľať svoje pocity, nájsť pochopenie, radu od kohosi, kto prechádza čímsi podobným ako on a rozumie tomu s čím zápasí. Aj preto Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ponúka možnosť členstva v základných organizáciách. Aktuálne je v 52 základných organizáciách združených vyše 2 800 ľudí. „Základné organizácie realizujú množstvo zaujímavých aktivít, ktoré sú pripravené s ohľadom na potreby ľudí so zrakovým postihnutím. Nie je to o vyčleňovaní sa, ale o zdieľaní, priateľstve a vzájomnom pochopení. Naši členovia žijú veľmi aktívnym a pestrým životom,“ dopĺňa Fričovská.

Ďakujeme každému, kto kúpou pastelky vyjadrí solidaritu s ľuďmi so zrakovým postihnutím Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

Viete, že...?

Biela pastelka bola zástupcami tretieho sektora zaradená medzi desať najdôveryhodnejších zbierok na Slovensku?

23. septembra 2022 sa v uliciach slovenských miest môžete stretnúť s dobrovoľníkmi, ktorí budú hovoriť o každodennosti so zrakovým postihnutím a darcom venujú Bielu pastelku ako symbol spolupatričnosti s ľuďmi nevidiacim a slabozrakými.

Nevidiacich a slabozrakých môžete podporiť:

· UŽ TERAZ zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach

· 23. 9. 2022 v uliciach miest a obcí po celom Slovensku

· Od 1. do 30. 9. venovaním príspevku prostredníctvom e-shopu Dr. Max

· ľubovoľným príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených v kamenných predajniach BEPON počas celého septembra

· na účet SK23 1111 0000 0014 3025 8006

· príspevkom do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných organizáciách a inštitúciách

· alebo online darom prostredníctvom www.bielapastelka.sk

Fero Joke kraľuje sociálnym sieťam i v rámci podpory zbierky Biela pastelka Zdroj: ÚNSS, autorka Eva Amzler

ĎAKUJEME, že aj vďaka vašej pomoci môžeme písať krajší príbeh v životoch ľudí nevidiacich a slabozrakých!