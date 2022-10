Patríte medzi milovníkov kúzelníkov a kúzelníckych show? Záhady a tajomno priťahujú všetky generácie od detí až po seniorov. Vedieť kúzliť s kartami alebo nechať zmiznúť králika je predsa také skvelé! Jedinečná relácia Abrakadabra, v čom je kúzlo kúziel, z produkcie TV Spektrum, vám dá nahliadnuť do tajuplného sveta mágie a možno aj poodhalí niektoré tajomstvá. V 6 epizódach, ktorými vás prevedie herec a moderátor Petr Vaněk, budete mať možnosť nechať sa uniesť do sveta čarov a kúziel z celého sveta, kde nič nie je nemožné.

Vedeli ste, že má na Slovensku a v Českej republike kúzlenie svoju tradíciu? Alebo to, že tí, ktorí sa mu venujú sú veľmi úspešní aj vo svete? TV Spektrum vás pomocou relácie Abrakadabra, v čom je kúzlo kúzel, ktorá nemá na televíznych obrazovkách obdobu, zavedie priamo do tajov života kúzelníkov a nechá vás nahliadnuť pod pokrievku kúzelníckeho umenia, ktoré fascinuje divákov po celom svete.

Ilustračné foto Zdroj: AMC Networks

V show svoje umenie predstaví celkom 30 kúzelníkov, ktorí predvedú 97 kúzelníckych trikov. Počas natáčania boli z kúzelníckeho klobúka vytiahnuté 3 králiky, objavilo sa 7 holubičiek, kúzelníci zvládli únik z 19 pút na rukách pod vodou, 8 fliaš so šampanským prasklo bez toho, aby sa ich niekto dotkol a zmizlo 162 pízz.

Ilustračné foto Zdroj: AMC Networks

Jedinečnú show bude uvádzať obľúbený herec a moderátor Petr Vaněk, ktorému hlava nebude brať toľké kúzelnícke triky. Petra Vaňka môžete poznať z obľúbených komédií Všetko alebo nič, Bezva ženská na krku, z drámy Toman a tento rok ho môžete vidieť v talianskom koprodukčnom filme Terezín. Aj keď si počas svojej kariéry zahral aj vo svetových produkciách filmov, takých kúziel, ktorých bude svedkom v relácii Abrakadabra, v čom je kúzlo kúziel, sa ešte tak zblízka nezúčastnil. Vďaka Petrovi sa bližšie kúzelníkom a ich trikom naviac dostanú aj diváci.

Jednou z interpretiek, na ktorú sa môžu diváci tešiť, je kúzelníčka Kelly, ktorej um sa v rodine dedí už od roku 1923. „Od mala som bola exhibicionista a toto bol môj spôsob realizácie. V dospievaní som sa venovala aj divadlu a spevu, takže som s istotou vedela, že chcem byť na javisku a vystupovať pred ľuďmi v akomkoľvek umeleckom žánri. Hľadala som sa. Nakoniec som si zo všetkého niečo vzala a aj tak sa vrátila k rodinnému remeslu,“ hovorí Kelly, ktorá sa dokonca umiestnila na 5. mieste v talentovej súťaži Česko Slovensko má talent.

Ilustračné foto Zdroj: AMC Networks

Ďalšou výraznou kúzelníckou tvárou je mág Tomasiano, ktorý hrá v živote Kelly zásadnú úlohu. Sú totiž manželia. „Žiť s kúzelníkom nie je jednoduché a kto to sám nezažil, ťažko by dokázal pochopiť, čo prežíva jeho partner. Už len to, že je pre nás vystúpenie „sväté“ a obetujeme tomu vlastný život. Keď sa ostatní zabávajú, my pracujeme – piatky, soboty pre nás neexistujú. Máme otočené životy. Keď ostatní pracujú, máme voľno a naopak. Chýbame na rodinných oslavách, pretože vystupujeme, nepoznáme Silvestre s priateľmi. S tým sa stretáva každý, kto pracuje v showbiznise. Naviac sa stále s kúzlami hráme, vymýšľame, trénujeme. Neviem, koľko mužov by to zvládlo po mojom boku,“ uvádza Kelly.

Svetovo známym je ale aj kúzelník Ondřej Pšenička, ktorý svojimi kartovými trikmi ohromoval divákov za veľkou mlákou v amerických TV shows. Z jeho kúziel si zaručene pôjdete oči vyočiť. Svojimi komentármi reláciu obohatil aj Pavel Langer, ktorý je vyhláseným zberateľom starožitných kúzelníckych pomôcok. Okrem týchto zástupcov Českej republiky sa ale predstavia aj kúzelníci z ďalších kútov sveta. Napríklad z Maďarska alebo Nemecka.

Kelly, Tomasiana a ďalšie kúzelnícke esá môžete sledovať v show Abrakadabra, v čom je kúzlo kúziel od 23. októbra o 17:00 na televíznej stanici TV Spektrum.