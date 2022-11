Obstaranie osobného auta je pre väčšinu spotrebiteľov druhou najväčšou investíciou po kúpe alebo rekonštrukcii nehnuteľnosti. Najmä v čase rekordnej inflácie je pri kúpe vozidla nutné brať do úvahy nielen jeho obstarávaciu cenu, ale aj prevádzkové náklady, ktoré sú s vybraným modelom spojené. Povinné ručenie, havarijné poistenie, náklady na pravidelnú údržbu, ale aj priemerná spotreba dokážu pri nevhodnom výbere auta výrazne zasiahnuť rodinný rozpočet. Napríklad prevádzka naftového motora so spotrebou 6 litrov na sto kilometrov stojí pri ročnom nájazde 20 000 kilometrov a súčasných cenách pohonných hmôt vyše 2 300 eur. Na rozdiel od toho benzínový motor so spotrebou šesť litrov na sto kilometrov stojí pri rovnakom ročnom nájazde mierne cez 2 050 eur. Len na spotrebe paliva tak môžu motoristi pri správnom výbere auta ušetriť približne 250 eur ročne.

„V posledných mesiacoch vnímame, že sa naši zákazníci pri výbere novšieho vozidla začínajú viac zaujímať nielen o jeho aktuálnu obstarávaciu cenu, ale uvažujú v dlhodobejšom horizonte, teda zvažujú aj budúce náklady na prevádzku. Mnoho motoristov vzhľadom na neustále rastúce životné náklady tak dnes viac pozerá nielen na priemernú spotrebu konkrétnych modelov, ale aj na ďalšie výdavky, ktoré sa s prevádzkou konkrétneho auta spájajú, či už ide o sumy za povinné ručenie a havarijné poistenie, alebo napríklad ceny náhradných dielov,“ hovorí Petr Vaněček, prevádzkový riaditeľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna.

„Snažíme sa teda prispôsobiť dopytu zákazníkov a preto sme rozšírili portfólio úsporných vozidiel, ktorých aktuálne ponúkame viac ako 1 200, čo je najviac na trhu. Ide o vozidlá, ktorých priemerná spotreba nepresahuje 6 litrov na 100 kilometrov a zároveň majú priaznivé aj ostatné náklady ako sú poistky alebo ceny náhradných dielov. Navyše, od novembra ponúkame k vybraným vozidlám zadarmo aj zimné pneumatiky, ktoré dnes bežne stoja aj o 20 % viac ako v minulej sezóne,“ dopĺňa Petr Vaněček. Medzi bestsellery úporných áut patrí napríklad Škoda Fabia s motorom 1.2 TSI s výkonom 66 kW, ktorá sa v sieti autocentier AAA AUTO dá zohnať od 4 000 eur alebo napríklad hybridné modely od Toyoty, kde sa udávaná spotreba výrobcom pohybuje mnohokrát pod 4 litre na 100 kilometrov.

Škoda Fabia Zdroj: AAA AUTO

Náklady na prevádzku auta pochopiteľne výrazne ovplyvňuje množstvo faktorov. Pri malom zánovnom mestskom vozidle s benzínovým motorom bude napríklad poistka výrazne lacnejšia ako v prípade rodinnej Octavie s naftovým dvojlitrom, aj keď obstarávacia cena môže byť podobná. Rovnako náklady na údržbu zložitejšieho dieselového motora budú nepochybne vyššie, ako pri benzínových motorizáciách. Náklady na výmenu filtra pevných častíc, vstrekovačov alebo turbodúchadla pri dieselovom motore totiž môžu svojou výškou motoristov nemilo prekvapiť. Výberu vozidla s naftovým motorom dnes nehrajú do kariet ani súčasné ceny pohonných hmôt. Nafta je približne o osemnásť centov za liter drahšia ako Natural 95, takže ani všeobecne nižšia spotreba dieselových motorov v súčasnosti nedokáže vyvážiť ostatné prevádzkové náklady. Zaujímavou alternatívou tak zostávajú napríklad stále obľúbenejšie hybridné pohonné jednotky. Ich nevýhodou je však stále ešte vyššia obstarávacia cena oproti modelom s konvenčným pohonom.

AURES Holdings Skupina AURES Holdings tento rok oslavuje už 30 rokov na trhu. Prevádzkuje sieť takmer 60 pobočiek v Českej republike, na Slovensku, v Poľsku, v Maďarsku, Nemecku a Holandsku. Za dobu svojej existencie obslúžila už vyše 2,7 milióna zákazníkov. Skupina AURES Holdings je s 90 tisícami predaných vozidiel ročne najväčším predajcom ojazdených automobilov v strednej Európe. Predáva aj zánovné vozidlá pod obnovenou značkou Mototechna. Na západných trhoch pôsobí prostredníctvom spoločnosti Driverama. V rokoch 2017 a 2018 bola spoločnosť držiteľom prestížneho ocenenia Superbrands a umiestnila sa na 2. mieste v celoeurópskej súťaži European Business Awards 2016/2017. Generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings Karolína Topolová sa v roku 2020 umiestnila v ankete Top Ženy Česka na 1. mieste v kategórii manažérok a vlani v tomto rebríčku vstúpila do Siene slávy. Skupinu vlastní britsko-poľský investičný fond Abris Capital Partners.