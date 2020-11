Všetky tipy v článku nájdete vo vianočnej inšpirácii WinePlanet.sk.

1. Ružové Vianoce s Prossecom

Na svetový trh prišla absolútna novinka, elegantné a delikátne ružové Prosecco! Ideálne ako darček, ale i k oslave Nového Roka 2021. I keď sa doteraz na trhu objavovalo Spumante Rosé, ktoré považovali niektorí za Prosecco, nespĺňalo apelačné pravidlá a nemohlo tak byť označované. Len nedávno prijalo Taliansko zákon s povolením vyrábať Prosecco Rosé podľa stanovených prísnych pravidiel a my ho už môžeme ochutnávať prostredníctvom WinePlanet.sk aj na Slovensku.

Terra Serena Prosecco Rosé Millesimato Brut, WinePlanet.sk Zdroj: WinePlanet.sk

2. Champagne Jamesa Bonda

Na počesť novej bondovky No time to die bola vydaná limitovaná edícia Champagne Bollinger so siluetou Jamesa Bonda po boku jeho modelu Aston Martin DB5. Nápisy a logá Bollinger sú vyobrazené v zlatej farbe a ikonická fľaša Special Cuvée bola upravená tak, aby obsahovala čierno zlatý lem na hrdle so znakom 007. Exkluzívny a štýlovým darček týchto Vianoc môže byť Champagne Bollinger Special Cuvée 007 Brut.

Champagne Bollinger Special Cuvée 007 Brut, WinePlanet.sk Zdroj: WinePlanet.sk

3. Sladučké a bohaté Portské

Špeciálna edícia Graham’s oslavujúca 200 rokov produkcie vína najvyššej kvality 🍷👌 Bohaté a komplexné fortifikované víno Late Bottled Vintage 2015 je dostupné v krásnej červenej tube.

Graham´s je prominentný „Port House“, ako sa vinárstvam z tejto oblasti hovorí. Bolo obľúbeným portským Sira Winstona Churchilla. V roku 1890 vinárstvo postavilo impozantnú pivnicu vo Vila Nova de Gaia s úchvatným výhľadom na Porto. Vinárstvo vlastní vyše 1000 ha vinohradov v oblasti s postupným prechodom na organické pestovanie viniča.

Portské Graham’s L.B.V v červenej tube. Zdroj: WinePlanet.sk

4. Limitovaná edícia z oblasti Rioja

Španielske vinárstvo El Coto oslavuje 50 rokov od svojho založenia. K tomuto peknému výročiu pripravilo pre svojich fanúšikov limitovanú edíciu El Coto Reserva 2015 v drevenej debničke. Jeho zberateľskú hodnotu zvýrazňuje etiketa pripomínajúca pôvodnú z roku 1970. Temperamentné Tempranillo z oblasti Rioja z výnimočného ročníka 2015. Plné a vyvážené červené víno s bohatou a zároveň elegantnou štruktúrou.

El Coto Coto 50 Aniversario Reserva, drevený box 6 fliaš, WinePlanet.sk

5. Víno ako vianočná ruža

Fľaša Coté des Roses zaujme ma prvý pohľad, dno fľaše má tvar ruže a je uzavretá skleneným uzáverom. Okrem bielej verzii je v ponuke ružová aj červená. Ideálny darček pre dámu, ktorá má rada kvalitné vína.

Vinárstvo Gérard Bertrand úspešne spája víno s turizmom, kultúrou a gastronómiou. Všetky vinohrady s rozlohou 800ha má Gerard Betrand v kategórii organic a niektoré dokonca biodynamic Demeter.

Gérard Bertrand Coté des Roses, WinePlanet.sk Zdroj: WinePlanet.sk

6. Set z Nového Zélandu

Pre milovníkov Sauvignonu z Villa Marie. Darčekové balenie obsahuje ľahký a svieži šťavnatý devätnástkový Sauvignon blanc ako klasické tiché víno k rybe a jeho sparkling light verziu k oslave Silvestra. Spríjemnite si vianočné sviatky s Villa Maria.

Set Villa Maria v darčekovej krabici Zdroj: WinePlanet.sk

7. Štýlová karafa na víno

Vo firme Riedel, ktorá je výrobcom najrešpektovanejších pohárov na víno a dekantérov špičkovej kvality veria, že každé víno môže byť lepšie použitím karafy. Okrem času, ktorý strávi víno v karafe je dôležitý aj jej tvar, ktorý ovplyvňuje na akej ploche skla sa víno rozprestiera a taktiež na akú plochu vína pôsobí vzduch a kyslík v ňom. V neposlednom rade môže byť tvar karafy dôležitým na vytvorenie atmosféry pre konzumentov. V spojení s rituálom dekantovania a správnym kalichom – pohárom na víno, dokáže vytvoriť výborné prostredie na konzumáciu takého vznešeného nápoja akým je víno.

Riedel dekanter Black Tie Bliss alebo Black Tie Touch teraz v 20% zľave Zdroj: WinePlanet.sk

8. Nalievanie vína bez otvorenia fľaše

Chcete ochutnať víno z fľaše bez toho aby ste ju otvárali? S pomocou systému Coravin sa to dá. Ide o prvé a jediné zariadenie na svete, ktoré Vám umožňuje naliať si a vychutnávať víno z fľaše, bez vytiahnutia korku. Coravin pracuje na princípe ihly a inertného plynu, ktorý konzervuje víno počas regenerácie korku. Každé víno s korkovým uzáverom sa dá po jeho aplikácii opätovne ochutnať aj po niekoľkých rokoch bez straty kvality. Samozrejme s ohľadom na kvalitu a charakter vín.

Coravin Model Two Elite Red, WinePlanet.sk Zdroj: WinePlanet.sk

