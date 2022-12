Vianoce síce patria medzi najkrajšie dni v roku, no zároveň môžu predstavovať mimoriadne veľkú záťaž pre našu peňaženku. Pokiaľ ešte nepoznáš sortiment obľúbených privátnych značiek K-Classic, K-Bio či K-Favourites, ktoré nájdeš v predajniach spoločnosti Kaufland, je najvyšší čas to napraviť.

„Našim zákazníkom sa snažíme ponúknuť to najlepšie od našich dodávateľov. Záleží nám na tom, aby odchádzali z predajní spokojní, a to nielen pred Vianocami. V širokej ponuke tovaru preto počas celého roka nájdu okrem iného aj vysoko kvalitné produkty našich privátnych značiek , a to za výhodné ceny,“ hovorí Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

Vychutnajte si sviatky aj vďaka privátnym značkám

Značka K-Classic je tým najlepším dôkazom, že špičková kvalita nemusí stáť veľa. V jej širokom sortimente nájdete už viac ako 1000 produktov. Sortiment pod značkou K-Favourites vás prekvapí exkluzívnou ponukou gurmánskych potravín. Či už pripravujete slávnostnú večeru alebo špeciálne raňajky k vianočným rozprávkam, spoľahnúť sa môžete na širokú ponuku mäsa, syrov, orechov i marmelád so 75 % podielom ovocia. Kaufland je presvedčený, že bioprodukty nemusia byť drahé. Všetky produkty s logom K-Bio sú v biokvalite a vyrábajú sa podľa predpísaných EÚ Bio smerníc, teda okrem iného neobsahujú farbivá, chuťové zvýrazňovače ani umelé arómy. Milovníci rastlinnej stravy a všetci tí, ktorí trpia rôznymi potravinovými intoleranciami, si svoje menu poľahky pripravia aj pomocou produktov privátnych značiek K-Free a K-take it veggie. Tipy na chutné recepty nájdete tiež v našej Veggie Kaufland online kuchárke. Pre tých, ktorí si Štedrý večer nevedia predstaviť bez chutnej rybky, odporúčame vyskúšať ponuku čerstvých rýb K-Blue Bay. Neprehliadnite ani vybrané vína Cultura Vini a pivné špeciály Stephans Bräu. Za zmienku stojí aj nepotravinový tovar Kauflandu, vrátane hračiek Kidland® a elektroniky SwitchOn®, vďaka ktorému budete môcť vybaviť všetky nákupy pod jednou strechou. Kaufland neustále rozširuje svoj produktový rad K-Z lásky k tradícii, v rámci ktorého vo všetkých 74 predajniach na Slovensku ponúka domáce mliečne i mäsové výrobky, vyrobené zo slovenských surovín na základe osvedčených receptúr, ako aj vajcia z voľného výbehu. V Kauflande môžete okrem výhod pre majiteľov vernostnej karty Kaufland Card či akcií na vybrané produkty objaviť aj skutočné poklady, ktoré vám pomôžu pohostiť každú návštevu.

Kvalitné aj ohľaduplné voči životnému prostrediu

Hoci je cena pri „privátkach“ dôležitá, nie je to jediný dôvod, prečo si zaslúžia patriť do vášho nákupného košíka. Každý výrobok privátnych značiek Kaufland musí spĺňať vysoké štandardy kvality, chuti a bezpečnosti.

Jedným z cieľov spoločnosti je, aby bol sortiment privátnych značiek čo najviac trvalo udržateľný a šetrný voči planéte. Prísny výber dodávateľov, čo najkratšie dodacie trasy, používanie medzinárodných certifikátov, ako je Fairtrade alebo Rainforest Alliance, členstvo v celosvetovej organizácii pre bezpečné a zodpovedné poľnohospodárstvo GLOBALG.A.P., ale aj znižovanie tuku, cukru a soli v potravinách pod vlastným logom, patrí medzi bežné štandardy, ktoré Kaufland dlhodobo dodržiava.

Pripravte si jablká v župane podľa foodblogera pána Tymiána

Toto rafinované jedlo plné jabĺk, slivkového džemu, orechov a sušienok vám doma vyčaruje tú pravú sviatočnú atmosféru! Prajeme dobrú chuť.

Ilustračné foto Zdroj: Kaufland

Ingrediencie:

4 jablká

2 ks K-Favourites maslové lístkové cesto

120 g rozdrvených maslových sušienok

2 žĺtka



Naplň:

200 g slivkového džemu

70 g hrozienok naložených v rume

70 g vlašských orechov

20 g škoricového cukru

100 g kryštálového cukru

40 g vanilkového cukru



Vanilková omáčka:

500 ml smotany 33%

200 g kryštálového cukru

150 g žĺtok

40 g vanilkového cukru

1 vanilkový lusk



Postup:

Jablká ošúpeme a zbavíme jadier tak, aby sme ich nerozrezali. Na pomúčenú pracovnú dosku rozložíme lístkové cesto a rozdelíme ho na polovicu. Do stredu cesta dáme 2 polievkové lyžice rozdrvených sušienok a na to položíme jablko.

V mixéri rozmixujeme všetky ingrediencie na náplň do lepkavej a konzistentnej hmoty. Vykrojený stred jabĺk naplníme náplňou tak, aby jemne prečnievala nad vrch jablka. Postupne na vrch jablka prikladáme rohy lístkového cesta, ktoré vždy potrieme žĺtkom, ktoré ich zlepí. Nakoniec vznikne balíček z lístkového cesta, v ktorom bude jablko zabalené. Takto pripravený balíček celý potrieme zostávajúcim žĺtkom. Jablká pečieme v predhriatej rúre na 180 stupňov, zhruba 25 minút, podľa veľkosti.

Na strednom ohni zahrejeme smotanu spolu s cukrom. Keď zmes dosiahne 40 stupňov, stiahneme ju z ohňa a za stáleho miešania metličkou do nej pridáme žĺtka, vanilkový cukor a aj pozdĺžne prepolený vanilkový lusk. Celú zmes následne zohrievame na strednom ohni, kým omáčka nezačne hustnúť. Teplota by nemala presiahnuť 79 °C. Následne stačí omáčku precediť cez jemné sitko a podávať k upečenému jabĺčku.