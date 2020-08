Tento rok sa nám cestovať do ďalekých krajov asi nepodarí, no po oddychu však túžime všetci - prečo si teda neoddýchnuť doma?

Pozrite sa na 6 dôvodov, prečo je dovolenka na Slovensku výborný nápad:

1. Nedotknutá príroda a prírodné krásy

Na slovenskú prírodu môžeme byť právom hrdí. Až 40% nášho územia tvorí lesný porast. Aj napriek malej rozlohe sa môžeme pochváliť viacerými raritami - ako napríklad Ochtinská aragonitová jaskyňa, ktorá je na celom svete jediná svojho druhu či najmenšími veľhorami sveta. Tými sú práve naše milované Tatry. V nich okrem majestátnych štítov nájdete priezračné ľadovcové plesá, hlboké doliny, ľadové jaskyne aj dychberúce výhľady. Až 9 národných parkov ponúka na našom území krásne zážitky v prírode, no tie nájdete aj mimo nich. V jednej oblasti sa kochajte pieskovými dunami, v inej sopečnými či travertínovými útvarmi, alebo si zaplávajte v niektorej z vodných nádrží či jazier. Toľká pestrosť - toľká krása. Naše Slovensko je bohaté na prírodné nádhery. Na tie budete mať výhľad priamo z hotela BELLEVUE**** - nachádza sa totiž v samom srdci Tatier, priamo pod Slavkovským štítom.

Ilustračné foto. Zdroj: BELLEVUE****

2. Cestovanie bude flexibilné a bez stresu

Jedným z praktických dôvodov pre dovolenku na Slovensku je menej stresu a väčšia flexibilita. Viacerí určite poznáte stres z lietania, ktorý je spojený nielen so strachom, ale aj s vybavovaním všetkých potrebných dokladov. Alebo nekonečne dlhá cesta autom k moru? Stresom pre veľa z nás je aj cudzí jazyk a cudzie zvyklosti. To doma nehrozí - dovolenka na Slovensku môže byť celkom bez stresu a dokonca aj spontánna. Nemusíte sa báť, či sa dohovoríte alebo či stihnete let. Žiadne zamieňanie peňazí, veľké balenie v predstihu, špeciálne poistenie, alebo očkovania. Jednoducho sadnete do auta či na vlak a odveziete sa kam chcete a kedy chcete. Alebo sa rozhodnete o deň či dva si predĺžiť pobyt? To problém nebude, ostaňte ako dlho chcete a žiadne letenky rušiť nemusíte. V BELLEVUE**** nemusíte mať stres ani len z parkovania - hotelové parkovisko má totiž kapacitu až 150 parkovacích miest.

Ilustračné foto. Zdroj: BELLEVUE****

3. História a kultúrne pamiatky

Slovensko sa vďaka svojej centrálnej polohe môže pýšiť niekoľkými tisícročiami bohatej histórie. To sa podpísalo aj na obrovské množstvo historických a kultúrnych pamiatok, ktoré môžete objaviť na celom území našej krajiny. Hovorí sa aj, že Slovensko má najviac hradov a zámkov na obyvateľa! Viaceré pamiatky majú aj uznaný celosvetový význam a sú zapísané ako pamiatky UNESCO. Fascinujú vás historické hrady, zámky či drevené kostoly? Alebo sa radšej pozriete na “mladšie” technické pamiatky? Je z čoho vyberať! Grand Hotel BELLEVUE**** je vďaka svojej výbornej polohe skvelým východiskovým bodom na spoznávanie množstva kultúrnych a historických pamiatok.

4. Zábava a zážitky pre všetkých

Za romantikou vo dvojici ani za zábavou s celou rodinou nemusíte cestovať do zahraničia. Slovensko ponúka zážitky pre každého. Či už chcete vyskúšať let balónom, adrenalínové jazdy, splavy rozbúrených riek či pohodový deň v aquaparku. Oddýchnuť si môžete vo viacerých termálnych kúpeľoch a množstvo múzeí a galérií rozšíri vaše vedomosti. Alebo by ste radšej oklamali svoje zmysly a dopriali deťom zábavu, na ktorú nezabudnú? Potom vyskúšajte napríklad Tricklandiu. Zábave sa medze nekladú. Priamo v hoteli BELLEVUE**** sa zabavíte pri rôznych zábavných a športových aktivitách. Na svoje si prídete aj ak zatúžite po skutočných adrenalínových zážitkoch - ako napríklad jazda na štvorkolkách.

Ilustračné foto. Zdroj: BELLEVUE****

5. Ušetríte (nielen) peniaze

Zabudnite na predražené sezónne letenky, palivové príplatky, vysoké ceny poistenia či drahé pasy. Na Slovensku sú ceny za služby aj cestovanie nižšie než vo väčšine turistických destinácií, preto na dovolenku doma nemusíte siahať po úsporách. Taktiež nezabúdajte využiť rekreačné poukazy, ktoré vám ušetria nemalé peniaze, no oddych bude rovnako dokonalý. Navyše, ak tento rok vynecháte leteckú dovolenku a namiesto toho sadnete s rodinou do vlaku či do auta, zníži sa aj vaša uhlíková stopa voči životnému prostrediu, takže dovolenku si môžete užiť skutočne bez výčitiek. V BELLEVUE**** si vychutnáte nové wellness. V ňom nájdete dokonalý oddych v jednom z najväčších bazénov v Tatrách, v saunách s výhľadom či vo vírivke s morskou vodou, takže more vám chýbať určite nebude.

Ilustračné foto. Zdroj: BELLEVUE****

6. Podporíte domácu ekonomiku

V neposlednom rade treba spomenúť dopad aktuálnej situácie na samotný cestovný ruch a teda aj slovenskú ekonomiku. Pre niektoré podniky mala kríza spojená s koronavírusom až ničivé následky a po dlhých rokoch boli nútené ukončiť svoje fungovanie. Slovenská ekonomika je veľmi úzko spojená aj s cestovným ruchom v našej krajine. Preto je práve teraz v našich rukách jej budúcnosť. Podporme spoločne slovenský cestovný ruch, slovenských výrobcov a malé aj veľké domáce podniky. Buďme hrdí na to dobré, čo máme a zabezpečme, aby to mohli zažiť ešte aj deti našich detí.

Ilustračné foto. Zdroj: BELLEVUE****

Náš zoznam dôvodov, prečo stráviť leto doma by mohol pokračovať do nekonečna. Naše Slovensko je totiž nádherná krajina, ktorá každému cestovateľovi ponúka nezabudnuteľné zážitky. Grand Hotel BELLEVUE**** bude pre vás skvelou voľbou, ak si chcete užiť objavovanie prírodných krás, kultúrne vyžitie, dokonalý oddych a služby na svetovej úrovni. A to všetko doma na Slovensku.