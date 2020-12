Peniaze sa nám len málokedy podarí ľahko a rýchlo zarobiť, ale často ich dokážeme ľahko a rýchlo minúť. Ako ste na tom vy? Zdravo hospodáriť so svojimi domácimi rozpočtami majú Slováci problém. Aj súčasná kríza pritom poukázala na to, že vedieť rozumne narábať s financiami je kľúčové pre ľudí, ich rodiny, ale aj ekonomiku. Kde hľadať pomoc? Vďaka novému projektu 5peňazí, ktorý prináša Národná banka Slovenska, získate množstvo cenných a hodnotných informácii. 5peňazí je postavený na 5 pilieroch, o ktoré sa môžete oprieť.

1. Najdôveryhodnejší web o peniazoch

Neviete sa zorientovať v podmienkach hypoték? Chceli by ste si kúpiť auto, ale nerozumiete, ako funguje lízing? A čo poistenie? Okrem rôznych správ, varovaní a rozhovorov vás nový portál NBS www.5penazi.sk sprevádza v rôznych životných situáciách a pomáha vám porozumieť viacerým problematikám - od výberu hypotéky, cez analýzu domáceho rozpočtu, až po praktické rady, ako úspešne šetriť. Vysvetľuje tiež vlastnosti finančných produktov, s ktorými sa bežne stretáme. Od základov sa venuje bankovým účtom, druhom sporenia, úverom, poisteniu a investičným možnostiam. Obsah tvoria odborníci a rôzne osobnosti, je teda unikátny a overený špecialistami vo finančnej oblasti z radov NBS. Pravidelné odporúčania a rady vám prináša takmer 20 expertov, ktorí svet peňazí poľudštili a stali sa ambasádormi projektu.

2. Bezplatné vzdelávanie bližšie k vám

V zmodernizovaných priestoroch NBS v Banskej Bystrici, Kremnici a Košiciach otvárame Centrá 5peňazí, v ktorých bude dostupné zážitkové vzdelávanie o peniazoch pre žiakov základných a stredných škôl, neskôr pre dospelých. V súčasnej epidemiologickej situácii budú kurzy prebiehať online. Prihlásiť sa môžete cez portál www.5penazi.sk.

3. Spolupráca so školami

NBS podporuje v oblasti finančného vzdelávania aj školy. Učitelia postupne nájdu na našom webe materiály, ktoré môžu použiť na vyučovaní, získajú tiež kontakty na overených partnerov, ktorých si môžu pozvať do školy na prednášku alebo sa zapojiť do ich projektu.

4. Pomôžeme najzraniteľnejším

Spolu s verejným sektorom sa budeme snažiť vytvoriť ľuďom ohrozeným generačnou chudobou a zlými finančnými rozhodnutiami podmienky na to, aby mali lepšiu šancu na spokojný život.

5. Grantové výzvy

V roku 2021 zverejníme grantovú výzvu pre neziskové organizácie. Podporíme kvalitné a dôveryhodné projekty finančného vzdelávania. 5peňazí bude uzatvárať partnerstvá s neziskovými organizáciami.

Ilustračné foto. Zdroj: www.5penazi.sk

Nájdite si chvíľku a sledujte naše tipy aj na Facebooku, Instagrame a Youtube. Cenné rady o peniazoch tak budete mať vždy po ruke.