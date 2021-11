Staňte sa followerom nového e-shopu a získate poukážku na nákup v hodnote 20 eur. Okomentujte fotku a zaradíme vás do žrebovania o nové auto. Označte seba a kamoša pod príspevkom a môžete získať zľavu do wellness.

Znie vám to povedome? Určite to poznáte. Sociálne siete sú plné podobných výziev. Aj keď sú mnohé z nich dôveryhodné a realizujú ich overené značky, v záplave ponúk môžete nechtiac naletieť aj na tie falošné. Častokrát ich prekuknete hneď, keď si uvedomíte prehnanú hodnotu výhry, no existujú aj sofistikovanejšie verzie. Preto treba byť ostražitý pri každej jednej súťaži, ktorá vás zaujme a chceli by ste sa do nej zapojiť. Obzvlášť teraz, v období blížiacich sa Vianoc, kedy je vyhľadávanie darčekov pod stromček pomaly našou dennou rutinou.

Ako prekuknúť podvodníka a falošnú súťaž?

Najčastejšie podvod prebieha v dvoch podobách. V prvom prípade ide o to, že si podvodník vyberie náhodných ľudí a osloví ich s informáciou o výhre. Aby si „výherca“ mohol svoju výhru prevziať, musí sa identifikovať. Podvodník od neho žiada okrem základných údajov aj údaje o jeho platobnej karte ako zámienku pre vyplatenie výhry. V druhom prípade ide o podmienenie účasti vo fiktívnej súťaži zadaním osobných údajov vrátane údajov o platobnej karte v procese registrácie do samotnej súťaže.

Podvodník takto získal všetko, čo potreboval a nasleduje zneužitie. Domnelý výherca už len vidí, ako mu odchádzajú peniaze z účtu.

Čo si všímať a ako nenaletieť podvodníkom?

V prvom rade je dobré preveriť si, či ide naozaj o reálnu web stránku alebo reálny profil firmy na sociálnej sieti. Ak bol profil založený len nedávno, nemá transparentne uvedené kontaktné údaje či obchodné podmienky alebo nemá takmer žiadnu históriu komunikácie, určite zvýšte ostražitosť. Dobre si všímajte aj URL adresu. Môže totiž obsahovať podozrivé znaky ako nepatrný preklep v názve alebo netypickú doménu.

Najdôležitejšie pravidlo ale znie – neposkytujte žiadne citlivé a osobné údaje tretím stranám. Kartou, samozrejme, platiť môžete a je to aj odporúčaný spôsob platby na internete. Dôležité ale je, aby to bola skutočná platba za nákup tovaru alebo služby u overeného obchodníka.

Tip pre vás Vedeli ste, že na online nákupy môžete používať takzvanú jednorazovú platobnú kartu? Túto možnosť ponúka napríklad Tatra banka prostredníctvom svojej mobilnej aplikácie. Pre každý nákup si vygenerujete jedinečné a iba na jeden nákup použiteľné číslo karty. Predídete tým obavám, že by vaša karta mohla byť viacnásobne zneužitá neoprávnenou osobou.

Čo robiť, ak ste už naleteli?

V takom prípade je potrebné bezodkladne kontaktovať svoju banku a okamžite blokovať kartu. Najlepšie hneď v mobilnej aplikácii. A aby ste pomohli ostatným, svojim známym a blízkym, nahláste danú stránku na sociálnej sieti ako podvodnú.

Aj keď si možno vravíte, že vám sa to stať nemôže, dávajte si pozor a nedajte sa okradnúť.

Naučte sa chrániť svoje peniaze