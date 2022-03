Aj vy ste sa už niekedy zamysleli nad tým, že by ste sa zvládli podeliť s ľuďmi, ktorí mali v živote menej šťastia? Len málokto neprecitne, keď ide o pomoc najmenším a najzraniteľnejším z nás. Skôr, ako sa rozhodnete nakúpiť veci podľa vlastného uváženia a priniesť ich pred nemocničné oddelenie, mali by ste si prečítať týchto 5 tipov, ako pomáhať čo najefektívnejšie.

5 vecí, ktoré by ste mali vedieť o pomoci deťom s rakovinou

1. Vyberte si spôsob podpory, ktorý vám vyhovuje

Patríte k tým, ktorí radšej pohodlne pošlú finančný príspevok na transparentný účet, alebo ste skôr z tých, ktorí čerpajú energiu z dobrých skutkov a potrebné veci najradšej nakúpia sami? Aj vy ste radi, ak viete, na čo boli použité vaše peniaze?

Ak sa rozhodnete pomáhať, je dôležité vybrať si spôsob, ktorý vám bude robiť radosť. Viaceré organizácie dnes majú veľmi premyslené formy pomoci a ich zamestnanci vám veľmi radi predstavia všetky dostupné možnosti. Vedeli ste, že pomáhať sa dá aj tak, aby vás to nič nestálo? Každý rok môžete ľubovoľnej neziskovej organizácii venovať 2% z vašich daní.

2. Overiť skutočné potreby

Láka vás nakúpiť deťom plyšákov a zdravé ovocie? Nie je to dobrý nápad. Deti s rakovinou majú veľmi oslabenú imunitu a bežné baktérie či vírusy, ktoré sú pre zdravého človeka neškodné, sú pre ne veľmi nebezpečné. Počas liečby sa preto nemôžu hrať s plyšovými hračkami, ani mať domáce zvieratko.

Hoci by sa zdalo, že ovocie je zdravé a nikomu nemôže uškodiť, v čerstvých jablkách alebo malinách už môžu prebiehať nebadateľné plesňové procesy, ktoré zdravému človeku nijako neublížia, no dieťaťu s rakovinou môžu veľmi priťažiť. Preto by ste sa ohľadom potrebnej pomoci mali vždy vopred poradiť, aby ste nebolí sklamaní, keď dané organizácie nebudú môcť vaše dary prijať.

3. Ohláste sa

Svoju návštevu v nemocnici by ste mali ohlásiť príslušnej neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, prostredníctvom ktorého ste sa rozhodli pomáhať. V menších organizáciách je málo zamestnancov, ktorí sa snažia plánovať svoju prácu čo najefektívnejšie.

Ak sa im ozvete vopred, vyčlenia si na vás čas, aby sa s vami mohli chvíľu porozprávať a odpovedať na všetky vaše otázky, pripadne povedať, ako použijú vaše dary. Po takomto rozhovore budete mať aj vy lepší pocit z pomoci druhým.

4. Ozvite sa aj nabudúce

Viete, čo je na dobročinnosti najdôležitejšie? Zopakovať ju. Ak ste našli svoju srdcovú neziskovú organizáciu, začnite jej pomáhať pravidelne. Aj pravidelným príspevkom v malej hodnote jej dodáte istotu, že sa na vás môže spoľahnúť. Vďaka takejto pomoci dokážu v neziskových organizáciách efektívne pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú z mesiaca na mesiac.

Ak vám väčšiu radosť robí práve materiálna pomoc, pravidelne sa informujte o potrebách detí v nemocnici. Môžete si dať záväzok a na začiatku každého mesiaca im priniesť balíček potrebných vecí.

5. Zdieľajte pozitívne správy s priateľmi

Je úplne v poriadku, ak sa rozhodnete robiť dobré skutky potichu. Často sa ale môžete stať inšpiráciou pre svoje okolie. Viac ľudí sa rovná viac dobrých skutkov. Usporiadajte zbierku pomoci spolu so svojimi priateľmi. Povedzte o nej svojim známym na sociálnych sieťach a rozšírte kúsok dobra v online priestore, kde tak veľmi chýba.

Poznáte neziskové organizácie, ktoré na Slovensku pomáhajú detským onkologickým pacientom? Už ste ich niekedy podporili? Podeľte sa s nami v komentári. Ak ste ešte žiadnu organizáciu nepodporili, prečítajte si o možnostiach pomoci Deťom s rakovinou viac.