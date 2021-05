Alebo by mohla byť vonku, aby ste mohli pozerať filmy na záhrade. Možno vám televízor nestačí a chcete rovno kino. Pätica „vymakaných“ modelov od Samsungu vám splní všetky tieto túžby.

1. The Frame: galéria v obývačke

Taktiež vás rozčuľuje ten veľký čierny obdĺžnik na vašej stene? Milujete obrazy? A taktiež sa vám stáva, že na dovolenke nafotíte kopec fotiek a potom si ich už nikdy nepozriete? The Frame všetko vyrieši. Je to jediný televízor na trhu, ktorý má vymeniteľné obrazové rámy a prístup do databázy viac než 1400 umeleckých diel z popredných svetových galérií. Funguje ako bežný smart televízor, ale keď ho vypnete razom sa premení na obraz nerozpoznateľný od originálu alebo sa premení na sofistikovaný fotorámik.

Ilustračné foto Zdroj: SAMSUNG

2. The Sero: na šírku aj na výšku

Máte návštevu, keď si zrazu spomeniete na perfektné video z Instagramu, ktoré vám poslal kolega. Nájdete ho v mobile, pustíte ho, ale vidí ho len človek vedľa vás, ďalší naťahuje krk, ale nevidí nič, lebo je ďaleko, keď mu ho chcete ukázať, stále sa vám otáča obraz a ľudia na druhej strane miestnosti si ani nevšimli, čo robíte. Všetci sme to už zažili. Od týchto trápnych momentov vám pomôže „vymakaný“ The Sero, televízor so zabudovaným motorom, ktorý sa otočí vertikálne, keď potrebujete dianie na svojom mobile vidieť vo veľkom. A stačí na to jediný dotyk.

Ilustračné foto Zdroj: SAMSUNG

3. The Serif: krásny zo všetkých strán

Občas sú momenty, keď jednoducho nie ste vo svojej koži, ale stačí troška tej správnej nálady a ste to opäť vy. Predstavujeme vám nového najlepšieho kamoša do pohody aj nepohody. Televízor The Serif, ktorý môžete skutočne postaviť kamkoľvek. Vďaka premakanému dizajnu od francúzskych dizajnérov Ronana & Erwana Bouroullecových a netradičnému širokému rámu aj do poličky, na zem, či na stôl. Ak vás to omrzí, tak môžete využiť vysoké nožičky a dať ho do priestoru.

Ilustračné foto Zdroj: SAMSUNG

4. The Premiere: kreslí na stenu laserom

Zvykli sa na vás ľudia pozerať divne, keď ste im povedali, o čom snívate? Áno, kino v garsónke znie trochu pritiahnuté za vlasy, ale Samsung je tu na to, aby vám plnil aj tie najbláznivejšie sny. Ak máte obyčajnú stenu, na ktorú viete zavesiť projekčné plátno, je tu riešenie s názvom The Premiere. Laserový projektor so 120-palcovou širokouhlou obrazovkou v rozlíšení 4K a s jasom 2 220 lúmenov je neprekonateľný. A top vychytávka je, že nemusí byť od plátna oveľa ďalej ako televízor, pričom vám poskytne úžasný zážitok zo sledovania.

Ilustračné foto Zdroj: SAMSUNG

5. The Terrace: do dažďa aj na slniečko

Len si spočítajte, koľko štartov v seriáli F1 ste už prepásli, lebo ste museli stáť pri grile na nedeľnej grilovačke. Od teraz bude odpoveď na túto otázku – nula. The Terrace je televízor stvorený pre život vonku. Nemusíte sa báť deště, tepla, zimy, ani prachu. The Terrace je perfektne chránený pred vonkajšími živlami. A vy si vychutnáte rolu hostiteľa na záhrade aj ďalší triumf vášho obľúbeného tímu.

Ilustračné foto Zdroj: SAMSUNG

Pozor, zľava!

Doprajte si niektorý z lifestylových televízorov od Samsungu s výnimočnou cashback akciou. Ak si zakúpite akýkoľvek lifestylový televízor alebo vybraný soundbar, výrobca vám po registrácii a nahratí účtenky pošle späť na váš účet až 950 eur. Akcia platí do 27. 6. 2021 alebo do vypredania zásob.