Či už sa chystáte kupovať kolagén v prášku po prvýkrát alebo je súčasťou vašej dennej rutiny už nejaký ten piatok, určite by ste mali vedieť, či vami vybraný produkt je naozaj to pravé kolagénové.

Ako to však rozpoznať? Jednoducho! V dnešnom článku sme si pre vás pripravili 4 základné body, ktoré vám pomôžu odlíšiť kvalitný kolagén od neúčinného.

Účinná denná dávka

Tak ako pri mnohých iných produktoch, aj popis na obale kolagénu vám dokáže odhaliť, či v rukách držíte naozaj prémiový výrobok. Koľko miligramov kolagénu je teda ideálnych na dennú spotrebu?

My vám určite odporúčame užívať okolo 6 000 mg kolagénu v dennej dávke. Je to totiž to správne množstvo, ktorého účinky zbadáte už po 3 mesiacoch. Najrýchlejšie sa prejavia vo forme spevnenej pokožky, jej intenzívnej hydratácii a v silnejších vlasoch a nechtoch.

Ak by ste užívali menšie množstvo morského kolagénu, tak sa vám jeho benefity na tele prejavia až oveľa neskôr, ak vôbec. Naopak, pri užívaní väčšej dávky organizmus využije len to, čo telu chýba a zvyšok vylúči. A to by boli naozaj vyhodené peniaze.

Ilustračné foto Zdroj: ZEEN by Roal

Viac typov kolagénu v jednom balení

Nie je kolagén ako kolagén. Vedeli ste, že existujú až 3 typy? A každý vášmu telu pomáha inak.

Kolagén typu I sa prirodzene nachádza až v 90 % nášho tela a pomáha posilňovať štruktúru kože, kostí, šliach a zubov. Kolagén typu II zase pomáha udržať zdravé chrupavky, ktoré sú potrebné pre správnu pohyblivosť kĺbov a kolagén typu III podporuje štruktúra svalov, vnútorných orgánov a tepien.

Jasné, mohli by ste si vybrať len jeden typ hydrolyzovaného kolagénu, ale prečo to riskovať? Niekedy vám môže chýbať konkrétny druh a vy o tom nemusíte vôbec vedieť. Preto vždy radšej siahnite po kolagéne v prášku, ktorý obsahuje všetky tri typy.

Ilustračné foto Zdroj: ZEEN by Roal

Prídavné látky, ktoré pomôžu

Užívať len samotný kolagén je skvelý nápad, no existujú látky, ktoré dokážu jeho účinok efektívne znásobiť.

Napríklad taký vitamín C podporuje prirodzenú tvorbu kolagénu a napomáha tiež jeho vstrebávaniu. A navyše, je to skvelý bojovník pri mnohých zdravotných ťažkostiach!

Ďalšími skvelými prídavnými látkami sú kyselina hyalurónová, ktorá vypĺňa štruktúru kolagénových vlákien a zinok, ktorý pomáha udržať zdravú pleť, vlasy a nechty.

Kolagén s vitamínom C, kyselinou hyalurónovou a zinkom je jednoducho dokonalá kombinácia.

Ilustračné foto Zdroj: ZEEN by Roal

Šťavnatá príchuť

Každý prémiový kolagén by mal mať okrem viditeľných účinkov aj skvelú chuť. Mnohé morské kolagény chutia po rybacine, čo môže znepríjemniť jeho užívanie.

Dnes už ale existujú technológie, ktoré dokážu získavať tento druh kolagénu tak, aby nemal túto nepríjemnú pachuť. Takže sa len stačí poobhliadnuť po tom správnom.

Ak ale nechcete nič riskovať, skúste siahnuť napríklad po hydrolyzovanom kolagéne s citrónovou príchuťou. Môžete ho primiešať do smoothie či len tak do vody a užiť si nielen jeho pozitívne benefity, ale aj šťavnatú chuť.

Ak by ste radi vyskúšali kvalitný 100 % čistý kolagén, siahnite po značke ZEEN by Roal. Všetky ich prémiové produkty nájdete na ZEEN WORLD e-shope.