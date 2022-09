„Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku!“ – tak by mohla znieť fráza týkajúca sa preventívneho zabezpečenia zdravia vo vašej cestovnej taške. Ošetriť sa bez stresu pri základných pravdepodobných úrazoch je na nezaplatenie (a iste aj na nezaplakanie). Ako si vybaviť lekárničku a ako sa o ňu jednoducho starať vám poradíme.

Ak ide o prasknuté pľuzgiere, škrabnutie, zlé našliapnutie, či porezanie, nemusia sa vám stať priamo pred lekárskou ambulanciou. S najväčšou pravdepodobnosťou vás totiž stretnú tam, kde lekár nezasiahne do piatich minút a málokto okolo, vám dokáže fundovane pomôcť. Za dezinfekciu a obväz v ubolených chvíľach by ste vyvažovali zlatom.

1. Hlavná výbava lekárničky

Lekárničku noste so sebou všade, kde je to možné. Pri príprave obsahu svojej lekárničky by ste okrem dôležitých kontaktov na relevantné inštitúcie nemali zabúdať napríklad na:

dezinfekciu Betadine (Betadine® dezinfekčný roztok 100 mg/ml je voľnopredajný liek na vonkajšie použitie obsahujúci liečivo jódovaný povidón. Pozorne si prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre používateľov liekov, ktorá je pribalená k lieku. O správnom použití lieku sa môžete poradiť s lekárom alebo lekárnikom.), pretože neštípe a zničí 99,5% vírusov, baktérií, plesní; sterilnú gázu; sterilný obväz; gumový škrtiaci obväz; trojrohú šatku; náplasti; tampóny; vatu; prúžky na stiahnutie rany; utierky; resuscitačné rúško; gumové jednorazové rukavice; nehrdzavejúce nožnice; digitálny teplomer v puzdre; pinzetu.

2. Najčastejšie nehody

Prvú pomoc môžete najčastejšie využiť pri upadnutí do bezvedomia, vyberaní kliešťa, úraze hlavy, autonehode, zlomenine, pohryznutí psom, popálení, krvácaní z nosa, bodnutí hmyzom, dusení, kolapse, kŕčoch, topení, či vyrazenom dychu. Ak si pripravíte v manuáli postup záchrany pri každej nehode, pri spisovaní si ho lepšie zapamätáte a je možné, že ho v pravej chvíli vytiahnete priamo z pamäte.

3. Ako sa starať o lekárničku

Zbierka medikamentov sa najmä v domácej lekárničke postupne rozrastá, a tak dávajte pozor na exspiráciu liekov! Odporúčame vždy raz za pol roka všetky lieky pretriediť a zbaviť sa tých nepoužitých. Nevyhadzujte ich ale do koša a už vôbec nie do toalety, ide o nebezpečný odpad, ktorý zásadne odneste do lekárne, kde bude odborne zlikvidovaný.

4. Autolekárnička

Autolekárnička po novom platí aj po exspirácii. Obsah týchto lekárničiek je rozdelený do štyroch samostatných modulov, ktorých obaly sú označené podľa svojho názvu ako:

Pomôcky, dezinfekcia a ochrana záchrancu

Malé rany, odreniny

Veľké rany, krvácanie, popáleniny

Zlomeniny, poranenia kĺbov

Každá lekárnička musí obsahovať tiež kartu prvej pomoci.