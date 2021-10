Správcovská spoločnosť 365.invest preto prináša výnimočný nástroj na motiváciu začínajúcich investorov aj pomôcku pre vzdelávanie sa vo svete investovania – v špeciálnej kampani ponúka Realitný fond s garanciou výnosu päť percent.

Chceli by sme mať slušné úspory, ale chýba nám väčší záujem o riešenia pre zhodnotenie vlastných peňazí. Ak sa už pre investovanie rozhodneme, často sa zľakneme rizika. Obava zo straty úspor, nedostatok informácií, ale aj nezáujem o tému investovania sú podľa prieskumu správcovskej spoločnosti 365.invest* najväčšími zábranami pri zhodnocovaní peňazí. Až polovica opýtaných povedala, že si nikdy nepreverovali možnosti investovania, 22 percent respondentov priznáva, že nemá vedomosti o tom, ako investovať a 11 percent sa bojí, že takýmto riešením prerobí. Problémom je pre mnohých aj nedostatok úspor alebo dojem, že sa medzi ich voľnými financiami nenájde čiastka, ktorú by si mohli na investovanie vyhradiť.

Väčšia stabilita pre menej skúsených

„Až 75 percent Slovákov nemá podľa nášho prieskumu vôbec žiadnu skúsenosť s investovaním,“ vysvetľuje Juraj Bielik, člen predstavenstva 365.invest. Ak už sa rozhodnú investovať svoje peniaze, dávajú prednosť istote pred lepšími zárobkami. Pravdou však je, že popri bežnom sporení by dnes ľudia mali hľadať aj ďalšie riešenia pre rast svojich úspor, ktorými môžu byť nielen dôchodkové sporenia, ale aj podielové fondy. Pri nich by malo prichádzať k diverzifikácií investičného portfólia kombináciou konzervatívnych riešení, ktoré predstavujú dlhopisy či reality a dynamických riešení, pod ktoré patria akciové fondy.

Ilustračné foto Zdroj: Unsplash

„Konzervatívne riešenia by mali byť pevnou súčasťou klientskeho investičného portfólia v rámci snahy o jeho diverzifikáciu. Prvoinvestori môžu začať investovať práve cez ne. Riziko straty je menšie, no zárobky môžu byť vyššie ako na bežných sporiacich účtoch,“ radí Juraj Bielik zodpovedný za realitné fondy v 365.invest. „Aj keď je pri investovaní bežné, že investor môže zaznamenať aj pokles, my vieme, že istota je pre začínajúcich investorov dôležitá,“ hovorí Juraj Bielik.

Začínajúci investori by pritom mali brať do úvahy aj vek, v ktorom začínajú s investovaním. Prvoinvestori sú totiž aj medzi staršími ľuďmi nad 50 rokov. Práve pre tých je vhodné voliť konzervatívnejšie riešenia tvorby úspor prostredníctvom podielových fondov. Mladší ľudia zas môžu viac zariskovať a nechať svoje peniaze pracovať dlhodobo aj v dynamickejších fondoch. Konzervatívnejším riešením pre investorov, ktorý si svet investovania chcú najprv obzrieť, môžu byť aj realitné fondy. Poslúžiť pritom môžu aj ako náhrada priameho investovania do nehnuteľností. Ich hodnota totiž významne rastie – medziročne podľa NBS zdraželi v priemere o takmer 19 percent. Preto na kúpu investičnej nehnuteľnosti nemusí dosiahnuť toľko ľudí ako v minulosti.

Ilustračné foto Zdroj: 365.invest

Garancia zárobku, kde realita môže byť ešte lepšia

Na odbúranie strachu z investovania sa správcovské spoločnosti snažia klientov motivovať rôznymi benefitmi. Práve garancia výnosu môže byť príťažlivou vlastnosťou fondu, čo dnes na trhu nie je typické. No takáto pridaná hodnota podielového fondu prináša investorovi možnosť vyskúšať si ako funguje investovanie a čo sa deje s jeho úsporami z dlhodobého hľadiska.

Garanciu pozitívneho výnosu sa svojim klientom rozhodla priniesť správcovská spoločnosť 365.invest. Pri investovaní do Realitného fondu ponúkne garanciu 5-percentného zhodnotenia pri 5-ročnom investičnom horizonte. „Samozrejme, ak fond zarobí viac, vyplatíme klientom celý výnos, nielen garantovaných päť percent,“ vysvetľuje Juraj Bielik.

Ak by sme si zobrali výkonnosť Realitného fondu za posledných päť rokov, zistili by sme, že za tento čas zarobil až 14,78 percenta. „Naše fondy prinášajú klientom slušné zhodnotenie, v prípade realít nečelia ani žiadnym zásadným výkyvom. Náš Realitný fond je najväčším na Slovensku a ponúka silu a stabilitu. Nebojíme sa preto klientom garantovať, že neskončia v strate. Vďaka tomu si môžu na investovanie zvyknúť, čo ich môže motivovať, aby tento spôsob zhodnocovania peňazí využívali v čoraz väčšej miere a časom rozšírili svoje portfólio aj o ďalšie riešenia,“ dodáva Gabriel Balog, generálny riaditeľ 365.invest. Do Realitného fondu pritom môžu klienti investovať online, jednorazovo alebo pravidelne už od 20 eur mesačne.

Ilustračné foto Zdroj: 365.invest

Podmienky kampane Realitný fond s garanciou

Vstup do fondu do 31.12.2021,

investičný horizont (doba investovania) je 5 rokov,

po uplynutí výber počas 90 kalendárnych dní možnosť výberu peňazí (inak sa pokračuje v zhodnocovaní),

garancia výnosu 5% alebo reálny vyšší zisk pri dodržaní 5-ročného investičného horizontu.

*prieskum pre správcovskú spoločnosť 365.invest na vzorke 1001 dotazníkov spracovala Crystal Research

O 365.invest:

Sme slovenská správcovská spoločnosť, súčasťou Skupiny 365.bank, ktorá pôsobí na slovenskom trhu už od roku 1995. Našu cestu sme začali ako Prvá penzijná správcovská spoločnosť, v júli 2021 sme sa stali správcovskou spoločnosťou 365.invest. Ako jediná správcovská spoločnosť prinášame klientom možnosť investovať online bez potreby založenia produktu v materskej banke. Ambíciou spoločnosti je vytvoriť bránu do sveta investícií, vďaka ktorej bude téma investovania jednoduchšia, prehľadnejšia a pritom sa stane pre klientov aj zábavou a zdravým návykom pre efektívne zhodnotenie osobných financií. Viac na www.365invest.sk.