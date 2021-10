Novinku banka spustila tento týždeň. Na záver procesu si klienti v aplikácii vyberú aj preferovanú pobočku banky, kde schválený úver dotiahnu do konca.

Pri dizajnovaní digitálnej hypotéky vychádzala 365.bank zo spätnej väzby od klientov, ktorú získala v prieskume. Podľa výsledkov následne banka pristúpila k vytváraniu a postupnosti jednotlivých krokov tak, aby zabezpečila čo najlepšiu prehľadnosť celého procesu a používateľskú skúsenosť.

„Trišesťpäťka je prvou bankou, ktorá prináša možnosť vyplniť a podať žiadosť o úver na bývanie cez mobilnú aplikáciu. Celý proces by mal klientom zabrať približne desať minút. Ako digitálna banka s pobočkami sa touto cestou snažíme uľahčiť riešenie ich bývania tak, že žiadosť vybavia komfortne z pohodlia svojho domova a proces dokončia na našom obchodnom mieste, ktoré si vyberú a kde sa môžu poradiť o detailoch," hovorí Filip Lehocký head of digital business v 365.bank.

V rámci aplikácie klientovi kalkulačka vypočíta, koľko bude platiť pri požadovanej výške hypotéky. Môže si porovnávať možnosti jednotlivých fixácií, výšky mesačných splátok a celkovo si modelovať úver podľa vlastných predstáv.

Následne klient vyplní nevyhnutné informácie o sebe týkajúce sa typu zamestnania, výšky príjmu a záväzkov či počtu detí a pod. Na základe toho mu banka vygeneruje, či má nárok na úver podľa toho, ako si ho namodeloval, prípadne mu navrhne inú ponuku.

V ďalšom kroku klient zadá údaje o zamestnávateľovi, type pracovného pomeru, vzdelaní či rodinného stavu. Následne žiadosť odošle 3-sekundovým podržaním tlačidla. Na záver si už len vyberie pobočku banky, kde príde schválený úver osobne podpísať. Aplikácia klienta ešte upozorní na to, aké doklady by si mal so sebou doniesť.

Digitálnu hypotéku pritom klienti môžu využiť aj na refinancovanie úveru, na ktoré je aktuálne podľa banky vhodné obdobie. V tomto prípade prepláca 365.bank poplatok za predčasné splatenie v inej banke. Výhodnú sadzbu 0,365 % ročne môže klient získať aj prostredníctvom digitálnej hypotéky v prípade, že potrebuje financovať maximálne 70 % z ceny nehnuteľnosti.

Parametre digitálnej hypotéky

 fixácia 1, 2 a 3 roky:

od 0,365% ročne (do 70% LTV),

od 0,50 % ročne (od 70,01% LTV do 80,00 % LTV),

od 1,75 % ročne (nad 80% LTV),

 fixácia 5 rokov:

od 0,70 % ročne - do 70% LTV,

od 0,95 % ročne od 70,01% LTV do 80,00 % LTV,

od 1,95 % ročne nad 80% LTV,

 preplatenie poplatku za predčasné splatenie hypotéky z inej banky

 bez poplatku za poskytnutie

Aj digitálna, aj s pobočkami. Sme banka pre dnešných ľudí. Veríme, že súčasné technológie nám umožňujú byť pre klienta naozaj užitočnými. Preto prinášame bankovníctvo, ktoré je v digitáli postavené na princípe „mobile first". Do pobočiek prinášame nový, neformálny model obsluhy klienta, založený na priateľskom vzťahu. V centre všetkého, čo robíme, je klient. Bankovníctvo budujeme tak, aby bolo preňho jednoduché a príjemné na používanie. Našou ambíciou je byť takou bankou, ktorú budete chcieť používať každý deň.