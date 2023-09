Neuveriteľný nápad, ktorý všetkých dostane doslova do rozpakov! Stanislav Brindza, odvážny účastník šou Jama Levova, sa už dnes večer postaví pred renomovaných investorov so svojim bizarným nápadom, ktorý má zmeniť pohľad na dopravu.

Jama Levova je šou, ktorá predstavuje podnikateľské nápady Slovákov a Sloveniek pred podnikateľskou elitou, medzi ktorou nájdeme aj napríklad známeho podnikateľa a investora Igora Rattaja. Tentokrát sa pred päticu ,,levov“ postaví Stanislav Brindza, ktorý odprezentuje svoj sen, na ktorom pracuje už celých 30 rokov. ,,Prišiel som vás požiadať o 3000 eur za 30 rokov mojich snov a vízií,“ začal svoju prezentáciu účastník šou, pričom po jeho pravici stál 3D model lietajúceho taniera, ktorý by mal slúžiť ako futuristický lietajúci taxík. Jeho zariadenie by malo fungovať na princípe dvoch rotorov otáčajúcich sa proti sebe a otáčky by mali byť riadené džoistikami.

Ilustračné foto Zdroj: TV Markíza

Na prvý pohľad šialené, no pán Bridza tvrdí, že tento stroj by mal byť nie len inovačný, ale aj bezpečný. ,,Výhodou toho stroja je vlastne aj bezpečnosť, kde aj pri stopercentnej deštrukcii alebo pri zlyhaní pilota by sa aktivoval záchranný padákový systém. Dá sa ovládať ručne a takisto by bol riadený autopilotom,“ hovorí Stanislav, ktorý dal svojmu lietajúcemu ,,ufu“ názov LT – BriStan OLS.

Ilustračné foto Zdroj: TV Markíza

Jeden z otáznikov, ktorý visí nad príbehom a týmto snom je otázka financií a spôsob realizácie nápadu. Ide teda o nejasný projekt, ktorý si pán Brindza zamiloval a sníva o ňom už desaťročia. ,,No a o financiách.. to už je to veľký projekt, že od modelu až po prvý prototyp počítame štyri až desať rokov by to mohlo trvať. No a investície by sa možno začali vracať, keby sa to začalo vyrábať sériovo. Ja počítam, že by bolo o to veľký záujem,“ myslí si Brindza, ktorého odvaha a neochvejná viera v svoj sen určite nechajú každého premýšľať nad tým, či si môžeme dovoliť snívať príliš veľké sny. Či už je jeho nápad bláznivý alebo geniálny, zhodnotia investori v šou Jama levova už dnes večer o 22:00 na Markíze.