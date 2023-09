Spojené arabské emiráty, to je sedem malých kráľovstiev, z ktorých každý má svoj pôvab a charakter. Tu sa pojmy oddych a zábava skloňujú vo všetkých pádoch. Kedysi púšť, dnes prienik moderného s tradičným a centrum pompéznosti. Čo ešte svet dnes nepozná, už zajtra pravdepodobne vymyslia v Dubaji.

Môže byť krajina „naj“ ešte viac naj? Zdá sa, že Emiráty súperia sami so sebou. Ich nekonečný zoznam svetových rekordov je fascinujúci, a čo je lepšie, od Slovenska sú skutočne „na skok“. Do krajiny nekonečných možností sa dostanete priamym letom z Bratislavy už za 5,5 hodiny.

NAJfuturistickejšie Múzeum budúcnosti v Dubaji

Vykročte naproti času v dubajskom Múzeu budúcnosti. Už len samotná budova múzea je architektonickým a inžinierskym skvostom. Preskúmajte technológie blízkej budúcnosti od popredných svetových inovátorov. Zakúste v „živom múzeu“ život na vesmírnej stanici, zoznámte sa s futuristickými technológiami alebo vezmite svoje deti do interaktívneho herného priestoru Budúcich hrdinov.

NAJväčší rám Dubai Frame

Urobte si selfie pri novom, modernom architektonickom diele Dubai Frame. Najväčší rám na svete pochádza z dielne Fernanda Donisa a stvárňuje novú tvár Dubaja. Z jednej strany si doprajte zádumčivý pohľad na starú časť Dubaja a z druhej precíťte silu ikonických mrakodrapov.

NAJdlhšia zipline dráha na svete Jebel Jais, Ras al Khaimah

Ten pocit, keď sa v rýchlosti 150km/h. snažíte byť rýchlejší ako orol. Doprajte si vzrušujúci adrenalín na najdlhšej dráhe sveta a pokúste sa v rýchlosti navnímať krásu najvyššej hory SAE, Jebel Jais. Alebo buďte v spoločnosti svojich detí hrdým sánkarom na rodinnom Jain Sledder pri rýchlosti 40km/h.

Najdlhšia zipline dráha nasvet, Ras al Khaimah Zdroj: CK Satur

Atrakcie na území bývalej púšte vyrastajú ako huby po daždi. Uhniezdite sa v luxusnom kempe The Nest priamo v púšti Nara Desert Escapes. Zájdite k najväčšiemu miestu digitálneho umenia v Infinity des Lumières, kde sa môžete zapozerať a dokonca započúvať do diel majstrov ako Gaudí, Kandinsky či Klee. Nechajte si rozstrapatiť vlasy na šmykľavke vodného parku Wild Wadi pri rýchlosti 8O km/h. alebo sa vyvezte preskleným výťahom do výšky 220m v Sky View Dubai.

Emiráty vedia, ako rozmaznať. Luxusné služby čakajte v modernom hoteli JA Beach ***** s all inclusive a v blízkosti kozmopolitného Dubaja. Milovníci prírodných pláží ocenia 800m dlhú pláž a rodiny s deťmi aquapark, ako aj priateľských, slovenských animátorov Planet FUN. Výborná poloha rezortu ponúka výlety ako do Dubaja, tak aj tradičného Abu Dhabi.

Tradičné s moderným. Ťava a v pozadí hotel Burj al Arab v Dubaji Zdroj: CK Satur