Obliekanie pre úspech: Ako si vybrať dokonalé šaty pre svoj typ postavy?

Nájsť dokonalé šaty, ktoré doplnia váš typ postavy, môže byť náročná úloha. Pri takom množstve dostupných štýlov a siluet je dôležité pochopiť, ako si vybrať šaty, ktoré lichotia vašej postave a zvýšia vaše sebavedomie. V tomto článku vám poskytneme cenné módne tipy, ktoré vám pomôžu vybrať si dokonalé šaty pre váš typ postavy. Ponorme sa do toho a zistime, ako vylepšiť svoj štýl, prijať svoju jedinečnú postavu a vybrať si ideálne dámske šaty elegantné .

Poznajte svoj typ postavy: Prvý krok pri výbere šiat

Pochopenie vášho typu postavy je kľúčové pri výbere šiat, ktoré vám dobre padnú a zvýraznia vaše najlepšie črty. Tu sú štyri bežné typy postavy a zodpovedajúce štýly šiat, ktoré sú pre každý z nich najvhodnejšie:



Tvar jablka: Ak máte postavu v tvare jablka s plnším stredom tela a menším poprsím, vyberte si šaty, ktoré vytvárajú ilúziu pásu. Ideálnou voľbou sú šaty s empírovým pásom alebo šaty v tvare písmena A, pretože splývajú od stredu tela, čím vytvárajú vyvážený vzhľad a zároveň zvýrazňujú vaše nohy a dekolt.



Tvar hrušky: Hruška má širšie boky a menšie poprsie. Hľadajte šaty, ktoré zvýraznia váš pás a vyvážia vaše proporcie. Priliehavé šaty alebo šaty áčkového strihu s vymedzeným pásom budú lichotiť vašej postave tým, že zvýraznia váš pás a obtiahnu boky.



Tvar presýpacích hodín: Ak máte postavu presýpacích hodín s dobre definovanými krivkami a vyváženým poprsím a bokmi, vyberte si šaty, ktoré zvýraznia váš pás. Bodycon alebo zavinovacie šaty sú výbornou voľbou, pretože zvýraznia vaše krivky a zvýraznia vašu ženskú siluetu.



Obdĺžnikový tvar: Obdĺžnikový tvar tela má podobnú šírku ramien, pásu a bokov. Ak chcete vytvoriť ilúziu kriviek, vyberte si šaty s detailmi, ktoré im dodajú tvar a definíciu. Volány, záhyby alebo opasky môžu pomôcť vytvoriť dojem kriviek a zvýrazniť vašu celkovú siluetu.

Ilustračné foto Zdroj: Envato

Zvážte siluety šiat a výstrihy

Okrem poznania svojho typu postavy je nevyhnutné venovať pozornosť siluetám šiat a výstrihom. Tu je niekoľko tipov, ktoré by ste mali mať na pamäti, aj keď ich budete ladiť s koženými bundami z tohto odkazu https://modivo.sk/c/zeny/oblecenie/bundy/dzinsove-bundy .



Siluety: Experimentujte s rôznymi siluetami šiat, aby ste našli to, čo vám najviac vyhovuje. Puzdrové šaty môžu pôsobiť elegantne a prispôsobene, zatiaľ čo splývavé maxi šaty môžu vytvoriť bohémsku atmosféru. Vyskúšajte si rôzne štýly, aby ste zistili, ako zvýraznia vašu postavu a ako sa v nich budete cítiť.



Výstrihy: Výstrih šiat môže tiež výrazne ovplyvniť váš celkový vzhľad. Výstrihy do V môžu predĺžiť krk a vytvoriť vyvážený vzhľad. Výstrihy na ramenách alebo lodičkové výstrihy môžu dodať eleganciu. Pri výbere výstrihu, ktorý vám najviac vyhovuje, zvážte svoj typ postavy a osobný štýl.

Venujte pozornosť látke, farbe a vzorom

Tkanina: Vyberajte si látky na šaty, ktoré sa dobre obtiahnu a lichotia tvaru vašej postavy. Ľahké a splývavé látky, ako je šifón alebo hodváb, môžu vytvoriť pohyb, zatiaľ čo štruktúrované látky, ako je bavlna alebo džínsovina, môžu poskytnúť prispôsobenejší vzhľad.



Farba: Pokiaľ ide o farbu, zvážte svoju farbu pleti a osobné preferencie. Tmavšie odtiene ako čierna, námornícka alebo hlboké šperkové tóny môžu vytvoriť zoštíhľujúci efekt, zatiaľ čo svetlé alebo pastelové odtiene môžu vášmu vzhľadu dodať živosť. Experimentujte s rôznymi farbami, aby ste zistili, čo vám dodá pocit žiarivosti.



Vzory: Vzory môžu šatám dodať vizuálnu zaujímavosť. Zvislé pruhy môžu vytvoriť predlžujúci efekt, zatiaľ čo drobné potlače môžu lichotiť drobným postavám. Výrazné vzory a kvetinové potlače môžu upútať pozornosť a urobiť dojem.