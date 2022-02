Máte po svojom boku niekoho, bez koho si už neviete svoj život ani predstaviť? Tak to vám z úprimného srdca gratulujeme! No a keďže sa blíži Deň svätého Valentína, určite by ste nemali zabudnúť obdarovať svoju lásku darčekom, ktorý ukáže, ako veľmi vám na nej záleží. Vykašlite sa tento rok na bonboniéru či kyticu, ktorá aj tak po pár dňoch vyschne vo váze a nechajte sa radšej inšpirovať našimi 3 netradičnými tipmi na valentínske darčeky.

Tip č. 1: Mladosť a krása

Ľudia sa už odpradávna snažia nájsť elixír večnej mladosti. Prečo? Pretože v mladom veku je človek plný vitality, sily a žiari krásou. Kto by takýto stav nechcel prežívať do konca života? Nuž, máme pre vás dobrú správu, ten elixír svojím spôsobom už existuje!

Jednou z najdôležitejších látok v tele, ktorá nás najmä v mladosti udržuje vo fit stave, je kolagén. Bohužiaľ, po 25. roku života ho naše telo produkuje stále menej a menej, čo môže mať za následok napríklad horšiu pohyblivosť kĺbov, tvorbu prvých vrások či zhoršenú kvalitu vlasov. Čo s tým? Začnite pravidelne užívať morský kolagén!

Ten sa totiž postará o to, aby vaša pleť, vlasy aj nechty opäť žiarili a aby bol pre vás pohyb jednoduchý a príjemný ako kedysi. Verte nám, keď tento Valentín siahnete po darčeku vo forme hydrolyzovaného kolagénu značky ZEEN by Roal, váš partner či partnerka vás budú velebiť. Prečo práve ZEEN?

Pretože je to prémiový kolagén v prášku, ktorý obsahuje až 6 000 miligramov kolagénu v dennej dávke, čo je ideálne množstvo pre dosiahnutie viditeľných výsledkov už po 3 mesiacoch užívania.

Navyše, ak si kúpite ZEEN kolagén do 19. 2. 2022 a pri objednávke zadáte kód ZEENVALENTIN, získate nielen zľavu 10 % na zlaté balenie kolagénu, ale tiež vám k nemu pribalíme elegantný kovový náramok so srdiečkami. Dokonalý valentínsky darček, čo poviete?

Ilustračné foto Zdroj: ZEEN WORLD

Tip č. 2: Zdravie a silná imunita

Áno, láska je v živote veľmi podstatná, no ak si chcete so svojou polovičkou užívať čo najviac spoločne prežitých rokov, mali by ste si posvietiť aj na jej zdravie. Čo takto obdarovať ju napríklad prípravkami na posilnenie imunity?

Aj počas tohto februárového obdobia, teda prechodu zo zimných do jarných mesiacov, sa ľuďom stáva, že ich imunita to nezvládne a poddá sa útoku rôznych baktérií či vírusov.

Pravidelným užívaním výživových doplnkov ako napríklad ZEEN Imunita Trio, Imunita s nukleotidmi či BetaGlukan pomôžete organizmu podporiť jeho obranyschopnosť tak, aby si poradil s rôznymi nástrahami v podobe chorôb. Veď kto by nechcel na Valentína dostať dar zdravia?

Tip č. 3: Relax a dobrá nálada

Žijeme v naozaj stresujúcom svete, a preto by mala byť psychická pohoda na prvých priečkach priorít. A to nielen tá naša, ale aj našich partnerov.

Jedným z dôvodov, prečo sa vaša polovička necíti úplne fajn, môže byť nedostatok spánku. Ten totiž zabezpečuje nielen regeneráciu našich buniek, ale svojím spôsobom pomáha zresetovať aj našu myseľ tak, aby sme v plnej sile mohli zdolávať nástrahy ďalšieho dňa.

Skúste svoju lásku dostať do pohody pomocou výživového doplnku Spánok L – Tryptofán, ktorý sa vďaka obsahu horčíka a vitamínov C aj B postará o jej rýchle zaspávanie, kvalitný spánok, upokojenie mysle a pozitívny stav psychiky.

Deň svätého Valentína sa už nezadržateľne blíži, tak šup šup a vyberte tento rok darček, ktorý má ozajstnú hodnotu. Navyše, produkty si môžete objednať z pohodlia domova a vďaka valentínskej akcii získate aj trendy náramok ZADARMO a 10 % zľavu na zlatý ZEEN kolagén k tomu. No len do 19. 2. 2022! Okrem ZEEN WORLD e-shopu nájdete produkty značky ZEEN by Roal aj exkluzívne v predajniach DM drogerie markt.