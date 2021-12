Keď je smäd veľký, nič ho lepšie nezahasí ako čerstvá sóda. Ak do nej pridáte sirup a ďalšie chutné ingrediencie, získate lahodné nápoje na všetky možné príležitosti. Preto sa cez sviatky bez SodaStreamu jednoducho nezaobídete. Zaručuje totiž prístup k chutnej perlivej vode 24 hodín denne, bez starosti o to, či sa už kupovaná bublinková voda nevypila, bez vláčenia tých otravných fliaš z obchodu a tiež bez zaťažovania prírody jednorazovým plastom z fliaš z kupovanej vody.

Perlivé nápoje aj čistejšie prostredie

SodaStream totiž nie je len prístroj na výrobu sýtenej vody. Je to riešenie, ako chrániť Zem pred zbytočným plastom. Veď koľko jednorazových plastových fliaš so sýtenou vodou kúpite ročne v obchode a potom vyhodíte? Že separujete a budete zálohovať? To je chvályhodné. Dá sa to však aj jednoduchšie a o tom už dnes celé Slovensko uvažuje.

Príchute pre nápoje všetkých druhov

Kto raz skúsil SodaStream, už ho jednoducho chce mať navždy. K prístrojom, fľašiam a príslušenstvu patria aj sirupy, ktoré sýtená voda neoberá o chuť, práve naopak. Skúste ich v originálnych miešaných nápojoch!

Ginger Pepsi Max Drink

ľad

trstinový cukor

50 ml pomarančovej šťavy

30 ml zázvorovej šťavy

škorica celá aj mletá

badián

200 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou Pepsi Max

Do pohára nalejte zázvorovú šťavu, zmiešajte s trochou cukru a pridajte šťavu z pomaranča. Dobre premiešajte, aby sa všetky chute spojili. Pridajte ľad, celú škoricu, badián, kúsky pomaranča a perlivú vodu s príchuťou PepsiMax. Hotový nápoj posypte jemne mletou škoricou.

Extra TIP: V prípade, že máte na miešanie drinkov dostatok času, vyskúšajte zmes korenín vylúhovať v malom množstve Pepsi Max pre ešte intenzívnejšiu chuť.

Zelený čaj s jahodou a granátovým jablkom

½ granátového jablka

štipka čili

SodaStream Zelený čaj s jahodou

Zrniečka granátového jablka nasypeme do pohára, pridáme malú štipku čili a trochu pomačkáme. Sirup Zelený čaj s jahodou zarobíme podľa návodu a malinovkou zalejeme zrnká granátového jablka.

Medová 7Upnáda

lyžička medu

50 ml limetkovej šťavy

ľad

150 ml perlivej vody s príchuťou 7UP alebo 7UP free

V pohári dobre premiešajte med spolu s nasekanou bazalkou a nechajte chvíľu postáť. Následne pridajte limetkovú šťavu, perlivú vodu s príchuťou 7UP a ľad. Dobre premiešajte a pred podávaním drink ozdobte lístkom čerstvej bazalky.

Dobíjač energie

2 kolieska zaváraného ananásu

6 lístkov mäty

SodaStream sirup Energy

ľad

Ananás dáme do pohára, 6 lístkov mäty nahrubo nasekáme, pridáme k ananásu, pridáme ľad a dolejeme sódou so sirupom Energy.

MAXimálny minimalizmus

150 ml perlivej vody s príchuťou Pepsi Max

50 ml vody s príchuťou 7UP

medovka

citrón

uhorka

ľad

Do pohára vložte ľad, plátky citrónu aj plátky čerstvej uhorky, ktoré drinku pridajú jemnú chuť a sviežosť. Okrem toho vyzerajú spolu s čerstvou medovkou v pohári veľmi efektne. Prilejte perlivú vodu s príchuťou Pepsi Max a typickú výraznú lahodnú chuť zjemnite troškou vody SodaStream s citrónovou príchuťou.

Virgin Mirinda Margarita

ľad

trstinový cukor

30 ml pomarančovej šťavy

30 ml limetkovej šťavy

100 ml vody s príchuťou SodaStream Mirinda

100 ml perlivej vody s príchuťou SodaStream 7UP

Do vysokého pohára nalejete pomarančovú a limetkovú šťavu, pridajte trochu cukru a dobre premiešajte. Následne vložte kocky ľadu alebo ľadovej drte, zalejte vodou s príchuťou SodaStream Mirinda a tiež dielom perlivej vody s príchuťou SodaStream 7UP, dobre premiešajte a ozdobte kúskom limetky.

Extra TIP: Pred samotným miešaním drinku namočte vrchný okraj pohára do citrónovej šťavy a trstinového cukru. Prekvapte servírovaním!

Citrus 7UP Mimosa Kokteil

med

100 ml pomarančového džúsu

150 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou 7UP

Do pohára dajte za lyžičku medu, nalejte perlivú vodu s príchuťou 7UP, na záver dolejte vychladený pomarančový džús. Hotový nápoj dozdobte kúskom ovocia alebo lístkom čerstvej mäty.

Extra TIP: Nezabudnite na to, že Mimosa sa servíruje v pohároch na sekt.

Mirinda & Jalapeño koktail

jalapeño

grapefruit

pomaranč

kajenské korenie

tymián a soľ

ľad

50 ml grepovej šťavy

150 ml perlivej vody s príchuťou Mirinda alebo Mirinda Light

Do pohára vložte na plátky nakrájanú chilli papričku, pomaranč aj grapefruit. Lyžičkou premiešajte, aby sa jednotlivé chute prepojili a šťavy uvoľnili. Prilejte grepovú šťavu aj perlivú vodu s príchuťou Mirinda. Na záver pridajte ľad, lístky tymiánu a štipku soli, ktorá ešte podporí jednotlivé chute.

Grepfruitovo – jahodová limonáda

¼ grepfruitu

1 lyžica medu

SodaStream sirup Ružový grep

SodaStream sirup Jahoda

Ošúpaný grepfruit nakrájame na menšie kúsky, dáme do pohára, prelejeme medom a 1 čajovou lyžičkou jahodového sirupu. SodaStream sirup Ružový grep zarobíme podľa návodu a malinovkou zalejeme suroviny v pohári.

Limoncello kokteil

5 ml limoncella

10 ml prosecca

Sirup Zelený čaj s jahodou

Sóda

2 lyžice cukru

Kolieska citróna

Zarobíme citrónovú sódu podľa návodu. Pamätajte: vždy iba sirup do sódy! Limoncello v pohári zalejeme proseccom a dolejeme citrónovou sódou. Kolieska citróna obalíme v cukre a nasucho krátko skaramelizujeme na horúcej panvici. Nápoj ozdobíme kolieskami citróna a podávame.

Pomarančový gin tonic

1 diel pomarančovej šťavy

1 diel limetkovej šťavy

4 diely ginu

Sirup SodaStream Tonic

Sóda

Kolieska limetky na ozdobenie

Ľad

V šejkri pretrepeme šťavu s ginom a nalejeme na ľad v pohároch. Sódu s príchuťou Tonic zarobíme podľa návodu, dolejeme do pohára a ozdobíme kolieskami limetky.

Čučoriedkové mojito

čučoriedky (čerstvé alebo mrazené)

1,5 - 2 ml SodaStream Lesné plody

Lístky mäty

ľad

Pre alkoholickú verziu 5 ml bieleho rumu

Sóda

Čučoriedky dáme do pohára, jemne popučíme, zalejeme sirupom, pridáme mätu, ľad a pre alko verziu rum. Zalejeme čerstvou sódou a ozdobíme čučoriedkami.

Tip: Takto môžete spraviť mojito z každej ovocnej príchute sirupu SodaStream. Dajte nám vedieť, na FB SodaStream, ktorá vám chutila najviac!

Lesná vodka

Za hrsť mixu bobuľového ovocia (čučoriedky, jahody, maliny, černice... čo máte)

Polievková lyžica hnedého cukru

SodaStream sirup Lesné plody

Sóda

Kvalitná ľadová vodka

Ovocie na panvici spolu s cukrom rozvaríme. Necháme vychladnúť a dáme do pohára, pridáme sirup, dolejeme sódou a vodkou.

Tekutý termofor

Asi 1 cm zázvoru

½ lyžičky kurkumy

SodaStream Jablko

200 ml mandľového alebo kokosového mlieka

50 ml Malibu likéru (alebo iného obľúbeného sladkého likéru)

Zázvor ošúpeme a nastrúhame najemno. Dáme do šejkra, pridáme ostatné zložky a dobre pretrepeme. Precedíme do pohára a podávame.

Mandarínkový gin tonic

3 diely mandarínkovej šťavy

1 diel pomarančovej šťavy

4 diely ginu

Sirup SodaStream s príchuťou Tonic

Sóda

Kolieska mandarínky alebo pomaranča na ozdobenie

Ľad

V šejkri pretrepeme šťavu s ginom a nalejeme na ľad v pohároch. Sódu s príchuťou Tonic zarobíme podľa návodu, dolejeme do pohára a ozdobíme kolieskami pomaranča alebo mandarínky.

Citrusová sangria

1 pomaranč

½ grepfruitu

1 limetku

1 citrón

mätu

tymián

1 lyžicu trstinového cukru

50 ml ananásového džúsu

50 ml grepovej šťavy

250 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou Mirinda

250 ml jemne perlivej vody SodaStream s príchuťou 7UP

Do džbánu nalejte ananásový džús spolu so šťavou z grepu, pridajte lyžicu cukru a dobre premiešajte. Všetky druhy citrusového ovocia nakrájajte na plátky, nešetrite. Nechajte chvíľu postáť, pridajte ľad a vodu s príchuťou Mirinda a 7UP. Pred servírovaním ozdobte voňavými lístkami mäty a tymiánu.

Mirindžáda s rozmarínom

1 grapefruit

50 ml grepovej šťavy alebo džúsu

50 ml pomarančovej šťavy alebo džúsu

150 ml perlivej vody SodaStream s príchuťou Mirinda

rozmarín

Do pohára vložte pár lístkov rozmarínu, nalejte pomarančovú šťavu, grepový džús a poriadne zamiešajte. Pridajte ľadovú drť a perlivú vodu s príchuťou Mirinda. Pred podávaním ozdobte pohár vetvičkou rozmarínu a plátkom grapefruitu.

Mäta + stonkový zeler + SodaStream Jablko

Pripúšťame, že stonkový zeler nie je práve klasická ingrediencia do nápojov, no ráno po ťažkej noci oceníte jeho účinky. Odporúčame stonku viackrát narezať, aby pikantná chuť zeleru a jeho účinné látky rýchlejšie prešli do nápoja.

Rozmarín + jahody + SodaStream sirup Malina

Pošlite Marušku po jahody a prinesie vám ich – z obchodu. O lesných môžete len snívať, alebo si ich vychutnať v kombinácii s rozmarínom a vo verzii pre dospelých s poriadne vychladenou vodkou.

Zázvor + kurkuma + SodaStream Lesné plody

Bude to sladké, bude to hrejivé a bude to veľmi dobré. Ak je to na vás príliš, zjemnite chute trochou kokosového alebo mandľového mlieka... alebo pridajte Malibu likér.

Ananás + SodaStream Pepsi

Zarobte ochutenú sódu (sirup do bubliniek, nezabudnite!), pridajte kocky ananásu a dajte deckám. Vy si môžete doliať kvalitným rumom alebo whiskey.

Granátové jablko + šalvia + SodaStream Ružový grep

Ako chutia prskavky? Mierne podrvte zrniečka granátového jablka, lístok – dva šalvie a zalejte silne perlivou sódou so sirupom Ružový grep. S bielym rumom to bude iná inšpirácia!

Škorica + klinček + SodaStream Čerešňa

Voňavý a vianočný bude nápoj s korením, bez ktorého by sviatky ani nevedeli, kam majú prísť. Najmä dámam bude chutiť s griotkou, ale skúste aj vaječný likér – stojí to za to!

Bazalka + maliny + SodaStream Malina

Čerstvé alebo mrazené maliny rozvarte v hrnci na kašu, nalejte do pohára, pridajte bazalku, zalejte ochutenou sódou.

