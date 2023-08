Či už ste vášnivý fotograf, alebo milovník života, nenechajte si ujsť žiadne mimoriadne chvíle. HONOR 90 vám pomôže uchovať si akékoľvek spomienky v tak vysokom rozlíšení, že každý detail, farba či emócie zostanú na fotke navždy živé a dokonalé. Srdcom systému troch fotoaparátov je hlavná kamera s rozlíšením 200 MPx. A nejde len o číslo, ale o dôkaz, že s týmto telefónom môžete zachytiť svet v úžasných detailoch, ktoré fotoaparátom s nižším rozlíšením často uniknú.

Ilustračné foto Zdroj: HONOR 90

Nočné mesto aj hviezdna obloha do detailov a ostro

Hlavný fotoaparát smartfónu HONOR 90 pri fotení krajiny zachytí aj zložité detaily scény, od štruktúry listov na stromoch až po vlnky na vzdialenom jazere. Keď fotoaparát namierite na kvet, 200Mpx hlavná kamera zachytí jemné žilky na okvetných lístkoch, drobné kvapôčky rosy a jemné farebné variácie. Zároveň sa nemusíte báť spontánne fotiť to, čo vás práve zaujme, a to aj za zhoršených svetelných podmienok. Práve na tieto situácie je fotoaparát HONOR 90 pripravený svojou pokročilou technológiou snímača a algoritmami umelej inteligencie, ktoré fotku vylepšujú. Dokážete si tak urobiť dokonalú fotku pri večeri pri sviečkach, pod nádhernou hviezdnou oblohou, na nočnej ulici pod svetlom lámp a neónov alebo na nočnej párty, hýriacej životom. Uvidíte, že z výslednej jasnej a detailnej fotky na vás zakaždým dýchne tá istá atmosféra a energia, ktorú ste na mieste prežívali, aj keď svetelné podmienky neboli práve ideálne.

Fotoaparát smartfónu HONOR 90 a jeho technológia HDR vie navyše fotky skvele oživiť a dodať im realistický dojem. Umelá inteligencia a režim AI HDR posúvajú zážitok z fotiek ešte o level vyššie. Záber jednoducho zanalyzuje a vylepší ho, fotiť tak môžete aj proti svetlu alebo v iných náročných podmienkach.

Ilustračné foto Zdroj: HONOR 90

Krásny na pohľad a teraz s darčekom k nákupu zadarmo

Určite budete súhlasiť, že fotenie je skvelá záľuba, vďaka ktorej môžete vyjadriť svoje pravé ja, rozprávať svoje príbehy a zdieľať svoj jedinečný pohľad na svet. So smartfónom HONOR 90 a jeho prívetivými funkciami pre používateľa a pokrokovým systémom fotoaparátu vám to pôjde ešte ľahšie. A to v takej miere detailov a ostrosti, akú môže ponúknuť len máloktorý iný smartfón.

Ilustračné foto Zdroj: HONOR 90

HONOR 90 navyše skvele vyzerá. Kúpiť si ho na Slovensku môžete už teraz a na výber máte 3 varianty, čiernu Midnight Black, zelenú Emerald Green a striebornú Diamond Silver. Odporúčaná cena je 549€ s pamäťou 8 + 256 GB a 599€ s pamäťou 12 + 512 GB. Navyše môžete k nákupu získať v závislosti od operátora darček. U operátora Orange do 30.9. dostanete k nákupu aj druhý telefón HONOR X6 len za jedno Euro. U operátora O2 je k dispozícii s výkupným bonusom 180€ pri odpredaji starého zariadenia.

Cenovo ešte dostupnejší je model HONOR 90 Lite za odporúčanú sumu 299€ . Ten má vo výbave 100Mpx hlavný fotoaparát a 16Mpx prednú kameru pre krásne snímky krajiny aj perfektné autoportréty. Zachyťte aj vy krásu sveta okolo seba a dajte priestor svojej kreativite.