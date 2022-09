Písal sa dátum 9. september 2004, štvrtok. Presne o 7:00 sa na Slovensku otvorili brány prvých 14 predajní Lidl a stovky zákazníkov začali spoznávať jeho ponuku. Diskont prišiel na Slovensko ako posledný z veľkých potravinových reťazcov, teraz je jednotkou na trhu. Lidl dnes oslavuje 18. narodeniny.

Lidl je jednotka aj podľa zákazníkov – deväťkrát po sebe sa stal Obchodníkom roka, získal osem celkových víťazstiev v anketách porovnávajúcich najlepší pomer kvality a ceny (Best Buy, Qudal), šesť ocenení Shop roku pre svoj internetový obchod a trikrát ho spotrebitelia zvolili za jednotku v čerstvosti.

V deň otvorenia prvých predajní mal Lidl na Slovensku necelých 500 zamestnancov, teraz takýto počet nových pracovných miest vytvorí za jeden rok. Momentálne Lidl zamestnáva viac ako 6500 ľudí. Je šesťnásobným držiteľom prestížneho medzinárodného ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal obchodný reťazec aj prestížne ocenenie Via Bona a trikrát prvenstvo aj v súťaži najzamestnávateľ. Diskont je známy svojou snahou o férové a atraktívne mzdové ohodnotenie. „Na našom cieli byť najlepšie platiacou firmou v našom segmente sa nič nemení ani smerom do budúcna. Platovú stratégiu neustále prehodnocujeme a aj preto sme už na začiatku roka významne investovali do platov a zvýšili naše mzdové náklady medziročne o 8 miliónov eur,“ vysvetlil Adam Miszczyszyn, generálny riaditeľ Lidla na Slovensku.

Kým na začiatku svojho pôsobenia bol Lidl prítomný v 14 slovenských mestách (Banská Bystrica, Bratislava, Dubnica nad Váhom, Hlohovec, Martin, Nitra, Partizánske, Prievidza, Ružomberok, Senica, Šamorín, Štúrovo, Žiar nad Hronom, Žilina), dnes má na Slovensku 157 predajní v 94 mestách, tri logistické centrá, centrálu a dva outlety spotrebného tovaru. V 21 mestách má Lidl viac ako jednu predajňu.

Celkovo Lidl investoval na Slovensku viac ako 900 miliónov eur a to bez štátnej podpory. Na priamych daniach pritom zaplatil viac ako 220 miliónov eur. Lidl zároveň patrí k najvýznamnejším platiteľom dane z pridanej hodnoty v krajine, od svojho príchodu na trh odviedol DPH vo výške viac ako 2 miliardy eur. Ročne podľa údajov Open data Portal FRSR zaplatí takmer 1% z celej vybranej dane z príjmov právnických osôb na Slovensku. Žiadny dlh na daniach, žiadne významné nálezy z daňových kontrol a žiadne porušenia zákona o elektronických registračných pokladniciach (eKasa), takto vníma štát podnikanie Lidla na Slovensku. Dôkazom je sedem ocenení Merkur, ktoré od Finančnej správy získal Lidl ako verejná obchodná spoločnosť prostredníctvom spoločníka CE Beteiligungs-GmbH. Ako vyplýva zo Socioekomomickej štúdie audítorskej spoločnosti Mazars, v predošlom obchodnom roku získali komunity, privátny sektor, mestá a štát vďaka činnosti Lidlu na Slovensku viac ako miliardu eur. Ďalších viac ako 580 miliónov eur ročne predstavuje odhadovaný vyvolaný ekonomicky dopad. Prínos Lidla pre slovenskú ekonomiku je teda bezmála 1 600 000 000 € ročne.

Za osemnásť rokov sa zmenilo mnohé, no Lidl je stále verný svojej diskontnej podstate. Rovnako ako v roku 2004 sa aj dnes zameriava na privátne značky, predvýber sortimentu a menšiu predajnú plochu než veľkoformátové predajne. V priebehu rokov sa pokúšali inšpirovať mnohí, ale Lidl je aj v roku 2022 jediným diskontným reťazcom pôsobiacim naprieč celým Slovenskom, má najvyšší – až 80%-ný podiel privátnych značiek a bol to práve Lidl, kto umožnil ľuďom spoznať zahraničné kuchyne a dopriať si prakticky kedykoľvek predtým nepredstaviteľné produkty ako suhsi, steak, lososa či ovocie a zeleninu v BIO kvalite. Nezmenila sa ešte jedna podstatná vec – v Lidli si zákazníci môžu za svoje peniaze dopriať viac. Diskont si stojí za kvalitou svojich produktov aj v porovnaní so značkovými ekvivalentmi, no cena je vždy výhodnejšia. Zákazník tak získa minimálne rovnako kvalitný a chutný produkt a z rozdielu si môže zakúpiť niečo ďalšie, prípadne ušetrí.

Spolu s Lidlom rástli, rastú a budú rásť aj domáci dodávatelia. Štatistík a rôznych pohľadov je vždy mnoho, ale najdôležitejšia je výška priamej finančnej spolupráce, pretože tá znamená reálnu podporu slovenského potravinárstva. V minulom obchodnom roku Lidl zaplatil slovenským dodávateľom za ich výrobky dokopy 450 miliónov eur v nákupných cenách. Túto sumu teda dostali od Lidlu priamo na svoje účty. V rovnakom období predstavovali výrobky od slovenských dodávateľov 36% z celkového sortimentu. Na druhom mieste skončili s veľkým odstupom českí dodávatelia, tretí boli Nemci. Lidl podporuje aj export slovenských dodávateľov. V obchodnom roku 2021 vyviezlo 64 slovenských dodávateľov svoje výrobky do 28 krajín, v ktorých tento diskont pôsobí. Na zahraničných pultoch Lidl tak skončili stovky rôznych druhov produktov spod Tatier a hodnota tohto exportu prekročila 70 miliónov eur v nákupných cenách.

Vďaka spolupráci Lidla a slovenských dodávateľov putuje syr nivového typu do Lotyšska, sušené ovocie do Litvy, slovenské údeniny do Anglicka, slivovica do Nemecka či Dánska, bryndza do Maďarska a tofu napríklad do Chorvátska, Fínska či Rumunska. Medzi najväčších exportérov patria spoločnosti Agrofarma, Alfa Bio, Mecom, Metsa Tissue, Pierre Baguette, SHP Harmanec či Tatranská mliekareň. V predošlom obchodnom roku mal Lidl 279 slovenských dodávateľov, čo je medziročný nárast o štvrtinu. Spoločne s dodávateľmi vyvíja Lidl aj úplne nové a zaujímavé produkty, ako napríklad údená niva s Tatranskou mliekarňou alebo výrazne tenšie plastové fľaše so spoločnosťou Minerálne vody. Ako prvý reťazec pôsobiaci na celom Slovensku začal Lidl ponúkať vo všetkých svojich predajniach bezéčkové pečivo a tiež mäsové výrobky bez konzervantov.

