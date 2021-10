Asociácia pomoci postihnutým – APPA pomáha aj v čase pandémie. V dňoch od 9. do 16. novembra 2021 sa bude konať už jedenásty ročník Charitatívneho aukčného salónu, ktorý prepája predaj hodnotných umeleckých diel a pomoc rodinám s telesne znevýhodneným členom. Pre pandémiu sa bude konať už druhýkrát online, no s reálnou pomocou pre šesť detí i dospelých s neľahkým osudom. Dražené diela popredných slovenských výtvarníkov si však pred aukciou budete môcť pozrieť aj osobne v galérii. Predaukčná výstava charitatívneho projektu potrvá v Staromestskej galérii Zichy v Bratislave od 2. do 8. novembra 2021.

Predaukčná výstava v Zichyho paláci naživo

Charitatívny aukčný salón realizuje APPA v spolupráci s Nadáciou TA3 a Aukčnou spoločnosťou SOGA už jedenásť rokov. Organizátorov teší, že na rozdiel od jari 2021, keď vás predaukčnou výstavou mohli sprevádzali iba virtuálne, na jeseň si výstavu slovenského súčasného umenia môžete vychutnať naživo v galérii. S dôrazom na ochranu zdravia a v súlade s aktuálne platnými opatreniami vyplývajúcimi z COVID AUTOMATU bude výstava v Zichyho paláci pre verejnosť otvorená v režime OTP. „Obdivovať to pekné – tak sme si dovolili odľahčene premenovať tento režim my, priaznivci výtvarného umenia. A potom si v pohodlí domova pekné dielo zakúpiť a zlepšiť tým život deťom a dospelým s telesným postihnutím,“ priblížila Miriam Juhanesovičová, predsedníčka Asociácie pomoci postihnutým - APPA. Pre verejnosť je pripravená aj online komentovaná prehliadka dražených diel, ktorú pre záujemcov už tradične pripravuje Nina Gažovičová z Aukčnej spoločnosti SOGA (nájdete ju na stránke appa.sk).

To najlepšie zo slovenského súčasného umenia

Aj tentokrát sa organizátorom podarilo dať dokopy hodnotnú kolekciu výtvarných diel, ktorá čaká na kupujúcich. Všetci, čo sa do projektu zapojili či ešte len zapoja, spoločne dokážu, že táto zvláštna doba, ktorá mení naše životy, nemení našu schopnosť pomáhať. 11. ročník aukčného salóna podporilo celkovo 48 popredných slovenských výtvarníkov alebo ich rodín. Do aukcie je zaradených spolu 64 diel. Hlavným motívom sa stalo dielo Mareka Ormandíka – Busta s maskou III., ktoré vzniklo vlani s nástupom pandémie a reflektuje neľahkú dobu rúškovú.

Marek Ormandík – Busta s maskou III Zdroj: APPA

Umenie a charita idú ruka v ruke už jedenásť rokov

11. ročník Charitatívneho aukčného salóna sa uskutoční na online platforme Aukčnej spoločnosti SOGA, ktorá je počas celej histórie podujatia jeho odborným garantom. "Dražba prebehne bez osobného kontaktu s umením. Je nám to samozrejme ľúto, pretože vo virtuálnom priestore sa vytráca emócia z bezprostredného zážitku z dražby. Ale nemizne nastálo. Na konci, keď sa dielo dostane k svojmu novému majiteľovi a výťažok do správnych rúk, sa mnohokrát ešte znásobí. Dražiť sa bude od 9. do 16. novembra 2021 so začiatkom a koncom o 21.00 hodine,“ dodala Miriam Juhanesovičová.

Pomohli už desiatkam znevýhodnených

Za desať ročníkov charitatívneho projektu Asociácia pomoci postihnutým - APPA poskytla 71 hendikepovaným finančnú výpomoc spolu vo výške 222.382 eur na nevyhnutné potreby, ktoré zlepšili kvalitu ich životov. Doteraz sa dražilo 440 umeleckých diel. 10. ročník Charitatívneho aukčného salóna skončil so skvelým výsledkom. Prostredníctvom aukcie sa podarilo vydražiť diela za takmer 40 tisíc eur. Podarí sa túto hranicu prekonať? V mene tých, ktorým je pomoc určená, Vám z celého srdca ďakujeme a želáme veľa úspechov aj pri 11. ročníku aukcie!

Všetky informácie o charitatívnej aukcii nájdete na APPA, Instagram a Facebook .

Niektoré z dražených :

Andrej Dúbravský - 6 bežcov Zdroj: APPA

Matej Fabian - V.Krčméry ako Macko Pú. Zdroj: APPA

Robert Bielik - Svätá ovečka Zdroj: APPA

Erik Binder – Zzmrzzlinka Zdroj: APPA

Lucia Tallová - Memory Spaces Zdroj: APPA

Ivan Csudai - Gangbang II Zdroj: APPA

