Dom Cobb je skúsený zlodej, absolútne najlepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia počas snenia, kedy je myseľ najzraniteľnejšia. Cobbová nezvyčajná schopnosť z neho v novom svete korporátnej špionáže urobila vyhľadávaného hráča, no zároveň aj medzinárodného utečenca, ktorý stratil všetko, čo kedy miloval. Teraz Cobb dostal šancu na vykúpenie. Táto posledná zákazka mu môže vrátiť jeho život, no len za podmienky, ak dokáže zrealizovať nemožné – začiatok. Namiesto dokonalej krádeže Cobb so svojim tímom špecialistov musia urobiť presný opak: ich úlohou nie je myšlienku ukradnúť, ale zasadiť ju. Ak by uspeli, mohol by to byť dokonalý zločin. Ani tá najlepšia príprava dokonalého plánu či expertízy ich však nemôže pripraviť na nebezpečného nepriateľa, ktorý akoby predvídal každý ich krok. Nepriateľa, ktorého by mohol vidieť prichádzať len Cobb.

Tento oskarový film sa po DESIATICH rokoch vracia na veľké plátno do Cinema City, aj s exkluzívnymi zábermi z nového Nolanovho filmu TENET. Zakúpte si vstupenky už dnes online alebo priamo na pokladniach kín Cinema City.

Od 27.8. si budete môcť vychutnať aj akčný veľkofilm TENET.