Zelenskyj pustil pred americkým Kongresom zostrih záberov z Ukrajiny ×

V prípade príhovoru k USA Zelenskyj uviedol, že 3. svetová vojna sa už možno začala – reagoval tak na Bidenove slová o tom, že Spojené štáty nemôžu voči Rusku priamo zakročiť, lebo by to mohlo vyústiť až do celosvetového konfliktu.