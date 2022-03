Will Smith v priamom prenose Oscarov udrel Chrisa Rocka, ktorý žartoval o vzhľade jeho manželky ×

Will Smith získal Oscara za najlepší mužský herecký výkon, a to vo filme King Richard. Smith sa postaral aj o rozruch. Na pódiu udrel do tváre komika Chrisa Rocka, ktorý žartoval o vzhľade jeho manželky.