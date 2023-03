Vzal do ruky KAMEŇ a 29-krát udrel do výkladu. Chcel vyriešiť problém s ALKOHOLOM ×

Okresný súd v Prievidzi riešil prípad Milana Matoušeka, ktorý pred piatimi mesiacmi prišiel do predajne v Bojniciach a požiadal predavačky, aby zavolali políciu, že ide niečo spraviť. Potom vzal do ruky kameň a pokúsil sa rozbiť výklad. Chcel sa dostať na zimu do tepla.