Ruský vojak, ktorý sa po 45 dňoch strávených v zajatí na Ukrajine vrátil do svojej vlasti, v rozhovore pre denník The Guardian rozprával o tom, ako sa v zajatí nudil. "Väčšinu dní sme sa však len hľadeli do stien pred nami," povedal.