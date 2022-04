Vláda predstavila pomoc domácnostiam v súvislosti so zdražovaním ×

Vláda chce na pomoc ľuďom so zdražovaním minúť tento rok 260 miliónov eur, budúci rok to má byť vyše 1 miliardy eur. Vo štvrtok to avizoval premiér Eduard Heger (OĽaNO).