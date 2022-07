VIDEO Zuzana Čimová: Z Telerána do večerných Televíznych novín! Pozrite, ako jej to sekne ×

Zuzana Čimová na konci mája tohto roku skončila na pozícii moderátorky Telerána. Jej kroky smerovali do spravodajskej relácie Televízny noviny o 12-tej. A odtiaľ si to iba po pár týždňoch namierila do večerných správ.