Petr Pavel prišiel do svojho volebného štábu. "Teraz už je to v rukách ľudí," povedal Pavel pri príchode do pražského Fóra Karlín, kde sa jeho volebný štáb nachádza. Krátko pred zatvorením volebných miestností bol už naplnený novinármi a Pavlovými podporovateľmi. Tí mu pri príchode aplaudovali.