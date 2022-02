VIDEO Večne mladá Sharon Stone prehovorila o svojom detstve: Zneužil ma môj dedko! ×

Na ružiach ustlané nemala! Americká herečka a modelka Sharon Stone (63) vydala v marci minulého roku memoáre s názvom The Beauty of Living Twice (Krása života na dvakrát), v ktorých prehovorila o zneužívaní v detstve a o ďalších šokujúcich detailoch z jej života.