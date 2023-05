VIDEO Toto sú tri najčastejšie fígle predajcov, ktoré na vás číhajú v obchodoch! ×

Supermarkety vedú so zákazníkmi psychologickú hru! Aj vám sa určite stalo, že ste si odbehli do obchodu kúpiť maslo, no zrazu, ani neviete ako, ste odchádzali s plným košíkom a prázdnou peňaženkou. Kto sú tri najčastejšie fígle predajcov?