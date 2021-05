VIDEO Speváčka Lady Gaga so slzami v očiach priznala, že ju ako 19-ročnú znásilnili! ×

V dokumentárnom seriáli The Me You Can't See sa okrem princa Harryho objavia aj ďalšie celebrity, ktoré prehovoria o zneužívaní či desivých spomienkach z minulosti, ktoré ich mátajú dodnes. Jednou z nich je aj Lady Gaga, ktorá so slzami v očiach priznala, že ju ako 19-ročnú zneužil známy producent.