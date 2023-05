VIDEO Slováci zúria! Na vybavenie občianskeho a pasu čakajú aj niekoľko hodín ×

Ak sa chystáte začiatkom leta do zahraničia, nemali by ste zabudnúť na to najdôležitejšie – doklady. Vybavovanie cestovného pasu či nového občianskeho preukazu na úrade vám totiž môže zabrať aj celý deň a prinajhoršom sa na rad ani nedostanete.