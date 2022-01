VIDEO RECEPT: Takto varí šéfkuchár Andrea Ena doma ×

Taliansky šéfkuchár Andrea Ena pochádza zo slnečnej Sardínie, ale už roky žije na Slovensku a v Bratislave má dve reštaurácie, nás tentokrát pustil do svojej kuchyne doma. Byt má neďaleko jednej svojej prevádzky, aby to nemal ďaleko do práce a z okna mohol sledovať, čo sa v reštaurácii deje.