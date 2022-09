VIDEO Prvé zábery vojvodkyne Meghan a princa Harryho z Británie: Červený outfit a drahé šperky ×

Princ Harry (37) a jeho manželka vojvodkyňa Meghan (41) sa po dlhšom čase v pondelok znova vrátili do Británie. Dôvodom ich návštevy bolo podujatie One Young World, kde mala Meghan prejav o rodovej rovnosti. V Británii sa však dlho neohriali a dnes už zamierili do Nemecka.