Pomôcť tam, kde je to naozaj potrebné, môže teraz každý a veľmi jednoducho. Od 11. do 30. apríla spúšta spoločnosť Lidl iniciatívu Srdce na správnom mieste, ktorej cieľom je zakúpiť Červenému krížu špeciálne autá do krízových situácií. Prispieť môžete aj vy.