VIDEO: Olympijská skokanka Pamela Ware z Austrálie o neúspechu v Tokiu

„Bola som pripravená, no spravila som chybu. Prihodiť sa to môže každému, no mne sa to stalo v naozaj najhoršej chvíli,“ okomentovala neskôr svoj neúspech, za ktorý jej porotcovia udelili čisté nuly.