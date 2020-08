VIDEO: Obrovský papierový drak vyniesol dievčatko do 30-metrovej výšky ×

Malé dievčatko sa muselo do oranžového draka zjavne zamotať, pretože keď sa do papierového monštra oprel vietor, vystrelil do výšin aj „s čiernym pasažierom“. Šarkan vyletel až do 30-metrovej výšky, kde silné vzdušné prúdy hádzali s dievčaťom a jeho väzniteľom z jednej strany na druhú.