Útok, ktorý zmenil celý svet! Dátum 11. september 2001 sa už navždy zapíše čiernym písmom do histórie. Presne o 8:45 hod. narazilo unesené lietadlo do severnej veže Svetového obchodného centra... to bol však iba začiatok.