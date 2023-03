ViDEO Nela Pocisková: S rodinkou si užíva na Malorke! Pozrite na Filipa a jeho jazdu na člne ×

Nela Pocisková (32) je v poslednom čase pomerne dosť aktívna na sociálnych sieťach, kde zverejňuje aj svoje súkromie. Nie je žiadnym tajomstvom, že herečka si zamilovala Španielsko, kde chodí s rdinkou každé leto. No a síce je len marec, Nela si to namierila do jej obľúbenej destinácie.