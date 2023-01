VIDEO Manželka Brucea Willisa zverejnila zábery z doby, keď sa do herca zamilovala ×

Manželka Brucea Willisa Emma Heming zverejnila na sociálnej sieti instagram raritné zábery z čias, keď sa do herca zamilovala. "Bolo to v tej zime, pred 15 rokmi, keď som sa do neho bezhlavo zamilovala," napísala Emma k zverejnenému videu. Video: Instagram @emmahemingwillis