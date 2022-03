VIDEO malej Amelie, ktorá spieva hit z rozprávky Frozen v protileteckom kryte, obletelo svet ×

Video s Ameliou, spievajúcou pesničku Let It Go v preplnenom kryte v Kyjeve, videli milióny ľudí po celom svete vrátane Slovenska a zaujalo aj pôvodnú speváčku skladby, Američanku Idinu Menzelovú.