Po princovi Harrym, vojvodkyni Meghan a princovi Andrewovi sa o najnovší škandál kráľovskej rodiny postaral manžel vnučky kráľovnej Alžbety Mike Tindall (44). Bývalý profesionálny hráč Rugby ako prvý člen kráľovskej rodiny účinkuje v známej reality šou. Video: I’m A Celebrity… Get Me Out of Here.